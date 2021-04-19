17 مليون يورو .. مورينيو يضع توتنهام فى ورطة

كشف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن حقيقة إقالة مدرب الفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو، من تدريب السبيرز، بسبب رفضه مشاركة النادي في دوري السوبر الأوروبي.

وكان نادي توتنهام هوتسبير قد أعلن منذ قليل عن إقالة مورينيو من تدريب الفريق، فيما أشارت تقارير صحفية إلي أن رفض مورينيو فكرة المشاركة في دوري السوبر الأوروبي هي السبب وراء إقالته.

وسيدفع نادي توتنهام 15 مليون إسترليني (17 مليون يورو) للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد إقالته يوم الإثنين.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن المدرب البرتغالي الذي يتبقى له موسمان في عقده، سيحصل على 15 مليون إسترليني كتعويض عن إقالته.

ويحتل توتنهام، المركز السابع في الدوري الانجليزي الممتاز على بعد 5 نقاط من المراكز الأربعة الأولى، ما يصعب مهمة الفريق في التأهل الموسم المقبل لدوري الأبطال الأوروبي.

كان مورينيو قد تولى مسؤولية "السبيرز" براتب يصل إلى 20 مليون في الموسم، في نوفمبر 2019، وبعقد يمتد حتى 2023.

