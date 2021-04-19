عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ريهام الشامي .. فنانة تشكيلية ترسم مصر من الغربة

الفنانة :ريهام الشامي
الفنانة :ريهام الشامي

ريهام الشامي، فنانة تشكيلية أبدعت في رسم التراث الشعبي المصري من الخارج ، حتي أصبح إسمها ماركة في عالم الفن.

 

في البداية ، تقول ريهام الشامي، إنها تخرجت من كلية التجارة، جامعة القاهرة، لكن كان طموحها مختلف وتتمني أن تدخل كلية الفنون الجميلة ولم يحالفها الحظ لعدم إجتيازها إمتحان القدرات للرسم.

 

وأضافت أن بداية دخولها الفن فعلياً ، كان عندما سافرت مع زوجها للجزائر والتقت بالفنان الجزائرى محمد طاهر لارابة، فكان هو النافذة التي طلت منها لسماء الفن وانغمست في أعماقه.

 

وتحكي ريهام الشامي ، أنها عشقت كل أنواع الفن والرسم ، كما التفتت لمعلمها أنه في غالب الوقت يرسم تراثه الجزائري ويبدع في وصفه ، ومن هنا شعرت بإنجذاب شديد نحو رسم التراث الشعبي المصري خاصةً أنه غني بالتفاصيل والحكايات المختلفة ، فأخذت نفس النهج وأبدعت فيه على طريقتها الخاصة.

 

وأضافت أنها مع الوقت فكرت في عمل معرض مشترك في القاهرة لعرض لوحاتها به ، وبالفعل بدأت في عرض رسوماتها التي تعبر عن التراث الشعبي المصري وسط فنانين من مختلف بلاد العالم منهم من سوريا، البحرين، لبنان، الأمارات وغيرهم، وأكملت في عرض منتجاتها في أكثر من معرض بالجزائر ومصر.

وتابعت أنها شاركت في أكثر من مهرجان حول العالم ،منهم "مهرجان فاس الدولي"بالمغرب ،و"عاصمة الثقافة العربية"بالعراق،ثم في تونس ،وأكملت أن طموحها لا ينتهي وتتمني الوصول لمكانة رائعة في هذا المجال.

الفنانة ريهام الشامي

ترشيحاتنا

أزمة في الأهلي قبل مباراة سموحة.. كيف يتعامل موسيماني!

متصدرا سباق رمضان .. اعلان راغب علامة لـ مدينتى تريند على السوشيال ميديا .. صور

حصص مصر تنشر نماذج استرشادية لتدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات أبريل

الوضع يتدهور.. الخارجية الأوكرانية تطرد دبلوماسيا روسيا

رسالة من السيسي إلى الرئيس الكيني بشأن مفاوضات سد النهضة

منى زكي تدعم مسلسل الطاووس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى لـ جماهير الأهلي حول موعد عودة المصابين

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لإنهاء الأزمة

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد وفرص لسقوط أمطار غدا

بشرى للعاطلين عن العمل.. تعويض بطالة 40% من أجر الاشتراك الأخير فى التأمينات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ