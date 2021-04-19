ريهام الشامي .. فنانة تشكيلية ترسم مصر من الغربة

ريهام الشامي، فنانة تشكيلية أبدعت في رسم التراث الشعبي المصري من الخارج ، حتي أصبح إسمها ماركة في عالم الفن.

في البداية ، تقول ريهام الشامي، إنها تخرجت من كلية التجارة، جامعة القاهرة، لكن كان طموحها مختلف وتتمني أن تدخل كلية الفنون الجميلة ولم يحالفها الحظ لعدم إجتيازها إمتحان القدرات للرسم.

وأضافت أن بداية دخولها الفن فعلياً ، كان عندما سافرت مع زوجها للجزائر والتقت بالفنان الجزائرى محمد طاهر لارابة، فكان هو النافذة التي طلت منها لسماء الفن وانغمست في أعماقه.

وتحكي ريهام الشامي ، أنها عشقت كل أنواع الفن والرسم ، كما التفتت لمعلمها أنه في غالب الوقت يرسم تراثه الجزائري ويبدع في وصفه ، ومن هنا شعرت بإنجذاب شديد نحو رسم التراث الشعبي المصري خاصةً أنه غني بالتفاصيل والحكايات المختلفة ، فأخذت نفس النهج وأبدعت فيه على طريقتها الخاصة.

وأضافت أنها مع الوقت فكرت في عمل معرض مشترك في القاهرة لعرض لوحاتها به ، وبالفعل بدأت في عرض رسوماتها التي تعبر عن التراث الشعبي المصري وسط فنانين من مختلف بلاد العالم منهم من سوريا، البحرين، لبنان، الأمارات وغيرهم، وأكملت في عرض منتجاتها في أكثر من معرض بالجزائر ومصر.

وتابعت أنها شاركت في أكثر من مهرجان حول العالم ،منهم "مهرجان فاس الدولي"بالمغرب ،و"عاصمة الثقافة العربية"بالعراق،ثم في تونس ،وأكملت أن طموحها لا ينتهي وتتمني الوصول لمكانة رائعة في هذا المجال.