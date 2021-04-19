التضامن: 15044خطا ساخنا للتسجيل في منظومة الأطراف الصناعية

قال خليل محمد مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن إطلاق منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر يعكس اهتمام الرئيس السيسي بفئة ذوي القدرات الخاصة.

وأضاف خليل محمد في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " على قناة " إكسترا نيوز"، :" اجتماعات كثيرة من أجل التجهيز لإطلاق منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية".

وتابع خليل محمد :" أطلقنا مرحلة التسجيل والحصر لبيانات ذوي الإعاقة والرئيس السيسي مهتم بوجود جهاز تعويضي مناسب وبقيمة مادية معقولة لذوي الهمم ".

وأكمل خليل محمد :" الإقبال على التسجيل من قبل ذوي الإعاقة على منظومة الأطراف الصناعية منخفض، ونستهدف 2 مليون من ذوي الإعاقة ".

ولفت خليل محمد:" تخصيص الخط الساخن 15044 للتسجيل في منظومة الحصول على الاطراف الصناعية ".