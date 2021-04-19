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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ريادة الأعمال بجامعة حلوان ينظم دورة تدريبية بعنوان "الفرص المستقبلية لعملك" ..تفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان دورة تدريبية مجانية اون لاين برعاية إكاديمية البحث العلمي، لاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين بالجامعة .

 

تعقد الدورة التدريبية تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

 

وتهدف الدورة التدريبية التي يحاضر بها الدكتور محمد رمضان عبد السالم رزق الذي يشغل حاليًا منصب مدير المرصد المصرى للعلوم وتكنولوجيا الابتكار (ESTIO ) في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT ) في مصر، إلى إكساب المتدربين بشكل عملى وتفاعلى وتطبيقي كيفية استشراف المستقبل لريادة الأعمال من خلال اكتشاف وتشكيل المستقبل والبحث عن فرص ريادة الأعمال المستقبلية وكذلك تشكيل مستقبل عملك.

 

كما تهدف لاعداد المتدربين للحد من المخاطر المستقبلية، من خلال التدريب على أهم طرق الاستشراف المستقبلي التي تستخدمها الشركات العالمية في استشراف مستقبلها وبناء السيناريوهات المستقبلية وتحديد التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستقبل الأعمال واستغلال فرص التكنولوجيات البازغة.

 

وتقام الدورة التدريبية تحت عنوان (الاستشراف المستقبلي لريادة الأعمال: الفرص المستقبلية لعملك) تحت إشراف الأستاذة الدكتورة إيمان ابو طالب مدير نادي ريادة الأعمال.

 

وتعقد الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢١ وحتى ٢١ أبريل ٢٠٢١ من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 عصرًا، ويمكن للراغبين فى المشاركة التسجيل عبر الرابط التالى:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelRYgT6Q-SAPL2tnrfq-pOLFvsXgP0oa5PT-__Cqaj-alYYQ/viewform?usp=send_form .

أكاديمية البحث العلمي جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس ريادة الاعمال الدكتور ماجد نجم

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