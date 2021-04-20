كبرى شركات الهواتف الذكية تستعد لإطلاق هواتفها بكاميرات سيلفى تحت الشاشة

كشفت تقارير أن شركات الهواتف الذكية الكبرى مثل سامسونج الكورية الجنوبية و الشركات الصينية مثل أوبو وشاومى وفيفو و ZTE فى طريقها لإطلاق عدد كبير من الهواتف بتقنية الجيل الثالث للكاميرا.



وبحسب موقع GSMArena فإن تقنية الجيل الثالث من الكاميرا تعنى أن شركات الهواتف الذكية ستعتمد على إطلاق هواتف بكاميرات سيلفى أو أمامية تحت الشاشة، مع عدم وجود نوتش أوثقب فى شاشة الهواتف وهو أمر لطالما انتظره الكثير من المستخدمين.



ومن المتوقع أن معظم الهواتف التى سيتم إطلاقها من قبل هذه الشركات ستصدر فى النصف الثانى من العام الحالى 2021 ، حيث ستصدر شركة شاومى كاميرا سيلفى تحت الشاشة مع هاتفها القابل للطى Mi Mix 4 .



وأكدت شركة فيفو الصينية أنها ستصدر كاميرا سيلفى تحت الشاشة مع هاتفها vivo NEX 5 ، أما بالنسبة لشركة ZTE فأكدت أنها ستصدر نسخة محسنة من سلسة هواتفها Axon 30 مع كاميرات أمامية تحت الشاشة.

وكان هاتف ZTE Axon 20 5G هو أول هاتف ذكى صدر بكاميرا مثبتة تحت الشاشة من تصنيع شركة ZTE الصينية، ويصدر في شهر سبتمبر العام الماضى 2020، و احتوى الهاتف على ثلاثة كاميرات خلفية الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل ، بالإضافة إلى كاميرتين آخرتين بدقة 8 و 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى تحت الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل.

