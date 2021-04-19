روسيا تستعد بخطة شاملة لمكافحة كورونا ومنع ظهور موجة جديدة

قال نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية (RAS) يوم الاثنين إن أكاديميتي العلوم في روسيا والولايات المتحدة تتطلعان لعقد اجتماع في مايو لمناقشة مكافحة جائحة فيروس كورونا.

في اجتماع عبر الإنترنت في يوليو، أبرمت أكاديميتان للعلوم اتفاقية للتعاون في مكافحة كوفيد -19 ، والتي تتراوح من البحوث الوبائية والفيروسية والبيولوجية الجزيئية إلى دراسات العواقب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للوباء.

قال فلاديمير تشيخونين أمام تجمع لقسم العلوم الطبية في الاكاديمية الروسية “لقد تلقينا رسالة ذات صلة من الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم مع طلب لعقد اجتماع أولي بشأن مكافحة فيروس كورونا، إننا نخطط لعقد هذا الاجتماع في أواخر مايو”.

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وبحسب الباحثة، فإن الجانبين ينسقان موعد الاجتماع وجدول أعماله. ستكون القضايا الرئيسية هي التشخيص والعلاج والوقاية من كوفيد 19، بما في ذلك تطوير واستخدام لقاحات فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك ، اقترح شركاء الولايات المتحدة "عدم تجاوز مجموعة كاملة من القضايا الاقتصادية التي يسببها الوباء" ، كما أشار نائب رئيس الاكاديمية الروسية.