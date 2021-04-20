متى تنخفص درجات الحرارة ؟..خبير يجيب

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، إن الكتلة الشمالية الباردة بدأت في التوغل في غرب البلاد، حيث بدأت الدخول على غربي البلاد، حيث تشعر مدن (السلوم ومطروح) بتحسن في الأحوال الجوية وانخفاض كبير في درجات الحرارة.

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له ، أن الجبهة الباردة بدأت تدريجيا في الامتداد خلال الليل، حيث تؤثر الرياح الشمالية الغربية على المدن الساحلية، التي تشهد تحسنا في الشعور بدرجة الحرارة على أن تصل تأثيرها بعد منتصف إلى القاهرة.

وتابع أنه من المتوقع غدا الثلاثاء، الثامنرمضان،انكسار الموجة شديدة الحرارة بقيم تتراوح من 10 إلى 12 درجة في درجات الحرارة العظمى على شمال البلاد حتى القاهرة على أن يظل الصعيد شديد الحرارة، ويحدث انكسار طفيف للموجة شديدة الحرارة يوم الأربعاء على جنوب الصعيد، لافتا إلى أنه ما زال هناك نشاط واضح للرياح في صورة هبات متقطعة، خاصة على المناطق المفتوحة التي قد تكون محملة بالرمال والأتربة حتي نهاية الأسبوع