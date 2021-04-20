من جديد.. دونالد ترامب يعاود الحديث عن انتخابات الرئاسة

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن جميع الولايات التي تفوق فيها على الرئيس الحالي “جو بايدن”، لم تشهد أي تزوير.



وقال ترامب، في تصريحات نقلتها "فوكس نيوز": "إن فلوريدا، وأوهايو، وجميع الولايات التي فزنا بها، كانت تدار الانتخابات بشكل صحيح"، مدعيًا أن جميع الولايات الحمراء في انتخابات 2020 تم تزويرها.



وأضاف: "انظروا، الانتخابات في فلوريدا كانت تدار بشكل صحيح، تم تنظيم العمل في أوهايو بشكل صحيح، تم تشغيل ساوث كارولينا بشكل صحيح.. بالمناسبة، كارولينا الشمالية، لديها حاكم ديمقراطي، لقد فزنا بذلك، كما تعلم، من الصعب جدًا الفوز دائمًا".



واستطرد: "تم تزوير الولايات التي لم نفز بها على عكس بقية الولايات الأخرى".