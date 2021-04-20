مزاد سيارات الرقابة الإدارية ووزارة الشباب في مصر

يسعى العديد من المواطنين وليس التجار فقط، في الحصول على واحدة من بين سيارات المزادات العلنية، والتى تباع أرخص سعرا من السيارات المماثلة التي تباع خارج هذه الفعاليات، بالإضافة إلى أن بها بعض السيارات المميزة والماركات العالمية.

ولذلك يتابع محبو عالم السيارات المزادات العلنية التي تقام لبيع المركبات والتي تأتي ما بين سيارات للجمارك أو الحوادث أو الشركات الخاصة وعدد من الجهات الحكومية المختلفة.

وجاءت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية في مصر لتعلن مؤخرا عن مزاد جديد للسيارات ينطلق يوم 25 أبريل الجاري، ويشمل سيارات وموتوسيكلات تابعة لوزارة الشباب والرقابة الإدارية و الهيئة العامة للأبنية التعليمية .

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، أن مزاد 25 ابريل الجارى يضم تشكيلة من السيارات الملاكي ولكن من طرازات قديمة نسبيا .

ويضم مزاد هيئة الرقابة الادارية بجراج القوات المسلحة ، سيارة فورد إكسبلورر موديل 1996 ، و مرسيدس E230موديل 1992 ، و شيفروليه لانوس 2014 ، و 2 شيفروليه لانوس 2015 ، و 5 شيفروليه أفيو 2013 ، و دايو نوبيرا 2006 ، و دايو نوبيرا 2008.

اما مزاد وزارة الشباب بالجيزة ، فيضم سيارة بيجو 605 موديل 1993 ، و بيدفورد دوبل كابينة موديل 1993 ، و داتسون دوبل كابينة موديل 1989 ، و أفيكو اسعاف موديل 2000.

واخيرا مزاد الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمدينة نصر ، يضم السيارة جيب شيروكي 1996 ، و بيدفورد دوبل كابينة موديل 1990 .

و سيقام المزاد في النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط في الساعة 12 ظهراً يوم 25 أبريل ، فيما يبلغ سعر كراسة الشروط 400 جنيه وتأمين المزاد 10 آلاف جنيه.