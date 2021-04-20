فقدت السيطرة على سيارتها.. نهاية مأساوية لأم بسبب طفليها.. تفاصيل

فقدت أم أعصابها أثناء قيادتها سيارة من طراز فيات بونتو بسبب ابنيها البالغين من العمر 7 سنوات و 22 شهرًا على التوالي.

وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية توفيت دانييل برودهيد صاحبة الـ 33 عامًا عندما اصطدمت سيارتها بشجرة أثناء قيادتها لطفليها عن طريق الخطأ.

ونقلا أبناء السيدة الثلاثينية من غرب مقاطعة يوركشاير الإنجليزية إلى المستشفي حيث يعاني الأصغر منهما من إصابات خطيرة في الرأس.

وأوضحت التحقيقات أن والدة الطفلين فقدت السيطرة على السيارة عندما قطعت الحاجز الأيسر لها حيث تنتهي حافة العشب ويبدأ الرصيف.

وبعد وفاة السيدة الثلاثينية قام كبير الأطباء الشرعيين بتقرير اللائحة 28 لمنع الوفيات المستقبلية مؤكدًا لمدير الطرق والطرق السريعة في مجلس كيركليس ضرورة فحص تخطيط الطريق للتأكد من أنه يفي باللوائح والمعايير الصحيحة.