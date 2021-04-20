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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هتجيلك لحد عندك.. كل ما تريد معرفته عن المراكز التكنولوجية المتنقلة ..صور

صدى البلد

يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم، الثلاثاء، حفل تسلم 10 سيارات مجهزة للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات الأحياء للمواطنين بطريقة ميسرة.


ومن المقرر حضور محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في منطقة مطاعم استوديو مصر بحديقة الأزهر.


وتحرص الحكومة على التغلب على ما تشهده تلك المراكز من تكدس المواطنين راغبي التقديم على الخدمات، الأمر الذي تطلب ضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة بتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد عند مناطق التجمع السكنية؛ لتخفيف الضغط عن المراكز المتكدسة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشمل كل مدينة وحي


ويأتي ذلك نظرا للارتفاع في التعداد السكني مع زيادة عدد الخدمات التي تقدمها المراكز، إضافة إلى صعوبة إنشاء مراكز تكنولوجية ثابتة في بعض المدن والأحياء.

وقبل استلام السيارات يرصد صدى البلد أبرز المعلومات عن المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم خدمات المحليات :


-البداية  بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط  والتنمية المحلية، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات مارس الماضي
- السيارات مجهزة كنموذج للعمل كمركز تكنولوجي متنقل لتقديم خدمات المحليات
-المركز المتنقل يتمتع بكافة إمكانيات مثيله الثابت

-تشمل مقاعد مخصصة، و"رامب" لذوي الاحتياجات الخاصة، ومكاتب للموظفين.

-  توفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة المحليات ممّن تم تدريبهم والمشهود لهم بالكفاءة، وكذلك توفير وسيلة الربط للدخول على منظومة العمل.

-ستتواجد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر ازدحاما لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة المكتظة بالمواطنين.

-ستتواجد ايضا بالأماكن التي ليس بها مراكز تكنولوجية ثابتة

- قيام وزارة التخطيط بتجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأثاث وكافة المستلزمات المطلوبة لاستقبال المواطنين

- تزويد المراكز التكنولوجية المتنقلة بنظام مراقبة تلفزيوني يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل وتشمل: الحي، ومجلس المدينة، والمحافظة، وكذلك شركة التشغيل

-  تزويد المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأجهزة الإلكترونية اللازمة للعمل على المنظومة


- .تشمل  2 موظف شباك، وموظف خزينة مزود بماكينة الدفع الإلكتروني POS، وسائق لكل سيارة

- وزارة التنمية المحلية ستقوم بمتابعة المراكز التكنولوجية أثناء تحركها وعودتها وتأمينها والتأكد من سلامة الطاقم العامل عليه

-تتولى الوزارة  توفير مستلزمات التشغيل، وتجديد التعاقد على خط الإنترنت المتنقل لكل مركز تكنولوجي متنقل بعد السنة الأولى من التشغيل

-كما تتولى توفير مستلزمات انتقال وتشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة من المواد البترولية.

- تعمل كمكاتب شهر عقارى وتوثيق؛ ومراكز خدمة مواطنين في الأماكن المختلفة.

تقدم خدمات تابعة للمحليات مثل استخراج الرخص المختلفة وغيرها من الخدمات

 

 

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المراكز التكنولوجية المراكز التكنولوجية المتنقلة محافظ القاهرة وزير التنمية المحلية اللواء خالد عبد العال

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