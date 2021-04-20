التمر هندى.. فوائد صحية غير متوقعة بعد تناول كوب يوميا

التمرهندي من المشروبات الرمضانية التى تحمل العديد من الفوائد لصحتك، فهو يعمل على تعزيز مناعتك و الحفاظ على الكبد والقلب، و إليك أبرز فوائده الصحية ،يقدمها موقع healthshots:

1. يساعد في إنقاص الوزن



التمر الهندي غني بالألياف ولا يحتوي على نسبة دهون ، حيث تشير الدراسات إلى أن تناول التمر الهندي يوميًا قد يساعد في الواقع في إنقاص الوزن لأنه يحتوي على مركبات الفلافونويد والبوليفينول

ويحتوى التمر الهندي على إنزيم الهيدروكسي ستريك ، مما يقلل من شهيتك كونه مسؤل عن تحويل الكربوهيدرات إلى دهون.

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2. يمنع القرحة الهضمية



التمر هندى يساعد على علاج التقرحات الت تظهر في البطانة الداخلية للمعدة والأمعاء الدقيقة بفضل مركبات البوليفينول الموجودة في التمر الهندي ، يمكن لهذه الفاكهة أن تمنع هذه القرحة .

3. فعال في إدارة مرض السكري



مستخلصات بذور التمر الهندي هي مضادة للالتهابات بطبيعتها ، ويقال أنها تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم وتعكس تلف أنسجة البنكرياس لدى أولئك الذين يعانون من مرض السكري .

ويمكن أيضًا العثور على إنزيم alpha-amylase الذي ثبت أنه يقلل من مستويات السكر في الدم في التمر الهندي.

ويمكن أن يساعدك التمر الهندي أيضًا في الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة

4. يساعد على الهضم

التمر الهندي غنى بالبوتاسيوم وقدرته على إرخاء عضلات البطن هو سبب استخدامه أيضًا كعلاج للإسهال .

يساعد التمر هندى أيضا على تخفيف الإمساك

5. يساعد على صحة القلب



التمر هندي فاكهة صديقة للقلب. تخفض الفلافونويد الموجودة في التمر الهندي من مستوى الكوليسترول الضار أو الكوليسترول "الضار" وترفع مستويات الكوليسترول الحميد أو الكوليسترول "الجيد" ، وبالتالي تمنع تراكم الدهون الثلاثية في الدم كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

6 . يعتني بكبدك



التمر الهندي يمكن أن يعتني بالكبد أيضًا. يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسعرات الحرارية إلى الكبد الدهني

7. يمكن ن يساعدك في التعامل مع الحساسية.



التمر هندى فعال للتعامل مع الربو التحسسي والسعال بسبب خصائصه المضادة للهيستامين كما أنه مصدر غني بفيتامين سي ويمكن أن يعزز جهاز المناعة لمنع البرد والسعال.