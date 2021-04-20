رئيس جامعة القاهرة يكشف آخر تطورات مشروع العيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش.. صور

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن آخر تطورات مشروع العيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش، وذلك من خلال صفحته الشخصية على “فيسبوك”.

وكتب رئيس جامعة القاهرة “صور من الواقع لمشروع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني، بعد نجاحنا في زيادة المنحة اليابانية ٣٠ ٪؜”.



وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت "بفضل الله تم معالجة مشاكل التربة وتدعيم العمارات المجاورة حرصا على سلامة السكان، طبقا لمواصفات السلامة العالمية، وهو الأمر الذي استغرق بعض الوقت؛ فسلامة الناس فوق أي اعتبار".

وتابع رئيس جامعة القاهرة “على الرغم من علو موجة كورونا، فسوف ننتهي من هذا المشروع خلال أشهر إن شاء الله تعالى، ونتقدم بالشكر والتقدير لليابان على مبادراتها الإيجابية لتوسعة مستشفى أبو الريش الياباني".

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أعلن انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من اعتماد أكبر حركة تعديلات وتحديثات بالهيكل التنظيمي والوظيفي للجامعة منذ نشأتها؛ مشيراً إلى أن التعديلات جاءت ضمن رؤية الجامعة لتطوير العمل وتطوير الأداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقا للتحول نحو جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في طريق التحسين المستمر لجودة الأداء الإداري ودعم الجهود المبذولة لخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية وأهداف الجامعة الاستراتيجية، مؤكدا أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الهيكل التنظيمي بالجامعة في تنظيم العمل وتحمل كل مسؤولياته في إطار التحول نحو العالمية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت أن الهيكل التنظيمي سيعمل على توزيع الوظائف والمهام بين العاملين، وبيان المسئوليات والعلاقات بين الوظائف، كما أنه يوضح هرم السلطة وتدرجها وعلاقة الارتباط بين الرئيس والمرؤوسين، ويعمل على انتظام تدفق العمليات الإدارية بكفاءة وفاعلية، ويساعد العاملين على فهم بيئة العمل بالشكل الذي يمنع الإرباك في أداء العمليات الإدارية وكفاءتها وتحليلها، ويساهم في تشجيع العاملين على المشاركة الإيجابية في تفعيل الأداء التنظيمي داخل الجامعة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن التعديلات تأتي أيضا وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي: التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي، مشيدا بالتعاون البناء والمثمر بين الجامعة والجهاز المركزي للتنظيم الإدارة والذي ساهم في التجديدات التي حدثت بهياكل الجامعة التنظيمية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت أن قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ يتضمن استحداث تقسيم تنظيمي بمسمى "الادارة المركزية للموارد البشرية" والذي تتبعه أربع إدارات عامة جديدة وهي؛ عمليات الموارد البشرية، والتطوير المؤسسي؛ وإدارة وتنمية المواهب؛ والاستحقاقات والمزايا، وأيضا استحداث ثلاث إدارات لأول مرة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن جامعة القاهرة تعد أول جامعة مصرية يتضمن هيكلها التنظيمي هذه التقسيمات التنظيمية الحديثة، موضحا أن الإدارة المركزية للموارد البشرية" ستختص بوضع استراتيجيات وسياسات للموارد البشرية فى ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة، وإعداد وتنفيذ أنشطة الموارد البشرية، ومن أهمها تخطيط الموارد البشرية والتوظيف والمسارات الوظيفية والترقيات، وتوصيف وتقييم الوظائف، إلى جانب تحديد معايير تقييم الأداء ومؤشرات القياس، وقيادة برامج وعمليات التميز المؤسسي والوظيفي بالجامعة.

1ba037e6-21ce-4430-b143-df46ba5a27ca

19245a04-c492-43e0-a35a-0289e8343b37