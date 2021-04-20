عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

المحادثات الإيرانية السعودية في العراق

خبير سياسي: كان من المتوقع أن يكون هناك تواصل بين السعودية وإيران لوقف التوتر في المنطقة

الكاتب الصحفي فادى
الكاتب الصحفي فادى عقوم

قال الكاتب والخبير السياسي "فادى عقوم" إنه كان من المتوقع أن يكون هناك تواصل بين إيران والمملكة العربية السعودية أو حتى الحد الأدنى منه، خاصا أن التواصل بين الولايات المتحدة والحرس الثوري الإيراني قائم.

 

وتابع "عقوم" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن هذا المشهد يعيدنا إلى الأحداث التي كانت في 1916 والتي أصدرت فيه إيران تواعدات إلى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لتخفيف الضغط والتدخلات الإيرانية في دول الخليج ووقف التعديات العسكرية.

 

وأكمل: أعتقد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها ثقة بـ إيران كما قبل، ولكن من الممكن أن تكون السعودية شاركت في اللقاء من قبل جس النبض الإيراني وإعطاء أي فرضة للسلام في منطقة الشرق الأوسط ووقف التوتر الحادث في المنطقة، خاصا في الملفات المرتبطة بين البلدين مثل الملف اليمنى والملف العراقي والملف اللبناني.

 

واستطرد: لا بد أن يكون هناك وعود إيرانية أساسية بعدم التعاطي بالشئون الداخلية للمملكة العربية السعودية ودول الخليج، ووقف التعديات الحوثية على الأراضي السعودية.

 

وأوضح "فادى" قائلا: مازال الوقت باكرا للحصول على نتائج ملموسة في هذه المفاوضات، ولكن أعتقد أنه سيكون هناك وعود مبدئية من جانب إيران على الأقل في الملف اللبناني والسعي إلى تكوين الحكومة اللبنانية.

 

وبخصوص أنه من الممكن أن يكون هناك تقارب بين إيران والسعودية في الفترة المقبلة، قال "عقوم": لن يكون هناك تقارب بين المملكة العربية السعودية وإيران وهذه المحادثان ما هي إلا نزع فتيل الأزمة، ولكن من الممكن العلاقات تتطور بشكل تدريجي مع الوقت حسب الوعود الإيرانية والتصرفات التي تليها إذا كانت مطابقة للوعود أم لا.

 

وتابع: ولكم مازال من المبكر جدا التوقع بالتقارب بين المملكة العربية السعودية وإيران أو أى نوع من أنواع التعاون الثنائي، خاصا أن العلاقة بين البلدين مرتبطة بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإيران.

 

واختتم: أن هذين المسارين سـ يكونوا مرتبطين ببعضهما ويسيران في خط واحد، ولكن المسار السعودي الإيراني في المفوضات أبطئ من المسار الإيراني الأميركي. 

 

وتأتى هذه المفاوضات في وقت تحاول فيه واشنطن وطهران إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي عارضته الرياض، وفي الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة من أجل إنهاء الحرب في اليمن، التي ينظر إليها في المنطقة على أنها حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

 

ودعت الرياض إلى إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران بمعايير أقوى، وقالت إنه لا بد من انضمام دول الخليج العربية إلى أي مفاوضات بشأن الاتفاق لضمان تناوله هذه المرة لبرنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لوكلائها الإقليميين.

 

وأيدت السعودية وحلفاؤها قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي للدول الكبرى مع إيران، وإعادة فرض العقوبات على طهران التي ردت بخرق العديد من القيود على أنشطتها النووية.

 

من جهته قال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية لرويترز الأسبوع الماضي إن إجراءات بناء الثقة مع طهران قد تمهد الطريق لإجراء محادثات موسعة بمشاركة خليجية عربية.

ايران المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة دول الخليج الحرس الثوري الإيراني

ترشيحاتنا

شاهد .. أجواء سير الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة داخل اللجان

نظام تراكمي ورسوم لتحسين الدرجات.. تعرف على نظام الثانوية الجديد

روسيا تكشف عن موعد استئناف رحلات الطيران إلي مصر

تجديد حبس حانوتي أضرم النار فى جثة سيدة توفيت بكورونا

وزيرة التخطيط لصدى البلد : تطوير 265 مركزا تكنولوجيا بالمحافظات بتوجيهات رئاسية

وزيرة البيئة : مصر تقود العالم لوضع خارطة الطريق لما بعد ٢٠٥٠ خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف التنوع البيولوجى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة للحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

10 قرارات هامة بعد حادث قطار طوخ.. مصطفى عبد اللطيف رئيسا للسكك الحديدية لمدة عام

‏ تتعلق بـ سد النهضة.. وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي لرئيس جنوب أفريقيا

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

للمرة الثالثة.. أسامة منير يعلن إصابته بفيروس كورونا

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ