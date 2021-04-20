إجراء اول ولادة قيصرية لمصابة بكورونا فى مستشفى الخارجة بالوادي الجديد

نجح فريق طبي بمستشفى الخارجة فى محافظة الوادي الجديد، بقيادة الدكتور عصام عبد الحميد مدير عام المستشفى، في إجراء أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا، داخل المستشفى وحالة الأم والطفل جيدة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إن عملية الولادة أجريت تحت إشراف فريق طبي متخصص في مكافحة العدوى وفريق طبي من استشاري النساء والتوليد والباطنة والأطفال، مضيفا أن الأم والطفل بصحة جيدة ، وتعد هذه أول ولادة بالمستشفى لسيدة مصابة بفيروس كورونا.

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وأكد محروس، أنه تم وضع الأم داخل غرفة عزل منفصلة، وتقديم الرعاية الطبية للطفل بإشراف طاقم طبي داخل حضانة الأطفال بالمستشفى، ويخضع للرعاية حاليًا في إحدى الحضانات بالمستشفى للملاحظة فقط، مشيرًا إلى أنه تم تطهير غرفة العمليات قبل وبعد إجراء العملية، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد ومدير عام مستشفى الخارجة، الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى من تمريض وفنيي معمل وفنيي أشعة وإداريين وأفراد الأمن وعمال النظافة وكافة من يعمل بالمستشفى.

و قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة، إن مستشفيات العزل وأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة تتولى حاليا علاج 76 حالة إيجابية لفيروس كورونا.

وأوضح محروس، أنه تم تقديم البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا الذي أقرته منظمة الصحة العالمي للمرضى بالمستشفيات بينما تجري متابعة 275 حالة إيجابية أخرى في المنازل على مستوى المراكز الإدارية الخمسة ضمن مبادرة الرئيس " 100 مليون صحة" لمتابعة الحالات المصابة بالفيروس منزليا.

وأضاف محروس، أن حالات الوفاة التي شهدتها المحافظة منذ بداية شهر أبريل الجاري، 5 حالات فقط،

و قررت وزارة الصحة تخصيص فرق طبية بجميع الإدارات الصحية بكل مناطق المحافظة، لتتولى بالتنسيق مع قطاع الإسعاف بالمحافظة الذهاب لمنازل غير القادرين على الوصول لمركز تلقى لقاح كورونا و تطعيمهم باللقاح، وذلك تأكيدًا على دور الدولة المصرية في الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.