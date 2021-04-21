لمواجهة ارتفاع الحرارة.. نصائح عاجلة للمزارعين ومربي الدواجن والماشية..تعرف عليها

لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة:

الزراعة : نناشد بوضع مضادات الإجهاد الحراري وفيتامين C في الماءللدواجن مع الاهتمام بأدوية غسيل الكلى والكبد

: يفضل زيادة عدد مرات التغذية للمواشي وتجنب الاتبان فى الصيف

الفلاحين : ينصح بتقريب فترات الري على أن يكون الرى مساءً أو صباحًا

تتسبب ارتفاع درجات الحرارة فى تلف الكثير من المحاصيل والنباتات، وكذلك هلاك الماشية والدواجن لذا نحرص على تقديم أهم النصائح لكل من المزارعين ومربي الدواجن والماشية لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة.

تقدم وزارة الزراعة، العديد من الخدمات للمزارعين ومربي الدواجن والماشية، خاصة في ظل التقلبات الجوية، ومع ارتفاع درجات الحرارة يحتاج كل هؤلاء إلى معاملة خاصة.

و قدم الدكتور محمدعلى فهيم، مدير المعمل المركزى للمناخ الزراعى بوزارة الزراعة أهم النصائح لمربي الدواجن والأسماك لتجنب هلاكهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة .



وناشد "فهيم" فى تصريحات ل "صدى البلد "بضرورة رفع الأعلاف من أمام الدواجن طوال فترة النهار من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ورش جدران وأسطح عنابر الدواجن من الخارج في الصباح والحفاظ على تبريد مياه الشرب ، كما نصح بوضع مضادات الإجهاد الحراري وفيتامين C في الماء مع الاهتمام بأدوية غسيل الكلى والكبد، مشددًا على أهمية الاهتمام بالتهوية والتبريد داخل العنابر خلال فترات النهار والتي تشهد ارتفاعًا كبير في درجات الحرارة مع تقليل سمك أو عمق أرضيات العنابر خلال الصيف.

وأضاف أنه من الضرورى عدم إجهاد الطيور بالعلاج واللقاحات وتأجيل ذلك لفترات لا تعاني فيها الدواجن من الإجهاد الحراري، لافتًا إلي أنه من الأفضل تركيب خلايا تبريد على جانبي العنبر خلال فترات الصيف بما يمنح القطيع القدرة علي مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.



أما بالنسبة للمزارع السمكية فقدم الخبير الزراعى عدة نصائح أيضا والتى من أهمها استخدام طرق حديثة فى اعادة تدوير مياة المزارع (الفلاتر الميكانيكية والبيولوجية) ، وأيضا زيادة عدد البدلات بمعدل بدال لكل فدان ونصف بدل 2 فدان.



كما طالب بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة للحالة الصحية للاسماك خلال فترات ارتفاع الحرارة او نقص امدادات المياه ، والاهتمام باضافة روافع المناعة الى الاعلاف خلال هذه الفترة لتحسين أداء الجهاز المناعي للاسماك.



ونوه إلي أنه يجب خفض معدلات التغذية فى العلف المركز إلى ١٪ حد اقصى - والذى يغذى مفروم او غيره يطعم ربع الكمية،مع تشغيل البدلات فى حال الكثافات ساعتين نهارا ، كما ناشد باستخدام الاعلاف المضادة للاجهاد.

وأكد الدكتور محمدعلى فهيم، مدير المعمل المركزى للمناخ الزراعى بوزارة الزراعة، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر سلبيا على الإنتاج الحيواني، لذا لا بد من الاهتمام بالحيوانات.



وقدم "فهيم"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، النصائح بتقديم الغذاء فى الأوقات المناسبة قبل الشروق وبعد المغرب، ويفضل زيادة عدد مرات التغذية، كما يجب أن نتجنب الاتبان فى الصيف ويفضل تقديمها ليلا ونزيد من الطاقة والبروتين فى الأعلاف المركزة فى علائق الصيف عن الشتاء لتلافى التأثير السلبى لانخفاض المأكول مع زيادة الأملاح والفيتامينات بنسبة 20-30% صيفا.



وقال خبير المناخ الزراعى إنه "يمكن للأبقار عالية الإنتاج استخدام الدهون المحمية لأن العبء الحرارى الناتج عنها أقل من الكربوهيدرات، لكن أكرر الدهون المحمية وليست الزيوت النباتية".

وشدد على ضرورة الاهتمام بوجود الماء النقى النظيف ويفضل لو كان باردا طوال الوقت، أمام الحيوان (ربع أو نصف لوح ثلج فى حوض الشرب ويكون الحوض فى مكان مظلل ويغسل باستمرار، كما طالب باستخدام الطرق الميكانيكية مثل المراوح أو التبريد بالرذاذ أو رش الأسطح بالماء لتوفير البيئة المواتية".

وفي نفس السياق ، ناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، جموع المزارعين باتباع الإرشادات من أجل تجنب تضرر المحاصيل الزراعية من ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أنه يمكن لدرجات الحرارة أن تؤدى إلي تلف النباتات وخسارة كبيرة في الإنتاج.

وقدم "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، نصائح للفلاحين لتجنب تضرر النباتات من ارتفاع درجات الحرارة، حيث التضرر يتفاوت حسب عمر النبات ونوعه وحدة ارتفاع درجات الحرارة ومدة ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه يجب تسريح عرش البطيخ، والمواظبة على عمل مصدات للرياح، وإزالة الثمار الفاسدة من الشمس حتى لا تفسد الثمار الأخرى، كما نصح بضرورة المواظبة على الرى المعتدل للقمح .

وقال نقيب الفلاحين إنه ينصح بتقريب فترات الري على أن يكون الرى مساءً أو صباحًا وليس في وقت الظهيرة ، فضلا عن احاطة المزروعات بسور من الاشجار التي تستخدم كمصدات للرياح والحد من اضرار ارتفاع درجات الحرارة .



وتابع "ينصح بتقوية النباتات برش الأسمدة المناسبة ومقاومة الآفات والأمراض بالمبيدات اللازمة، كما ينصح بالرش بالأسمدة الورقية واستعمال مضادات النتح"، كما أوضح أنه يجب الاهتمام بالمصارف حول الأراضى الزراعية والاهتمام بترطيب التربة.

وأوضح أنه يمكن تغطية التربة في بعض المحاصيل بقش الأرز او تغطية الثمار في البعض الآخر ، مضيفا أن العناية بالمنتجات الزراعية لا تكون أثناء وجودها في الاشجار او النباتات فقط ولكن في أثناء عمليات الجمع والفرز والنقل وعلينا أن نجمع الثمار في الوقت المناسب وليكن في الصباح قبل ارتفاع درجات الحرارة ووضعها في عبوات مناسبة ويكون مكان الفرز والتعبئة مظلل وجيد التهوية كما يجب نقل كل نوع من الثمار بالسيارات المجهزة له وتغطية الثمار بالغطاء المناسب لها " .

كما قدم نصائح كثيرة لمربي الماشية والدواجن ومن أهمها : الاهتمام بنظافة الحظيرة ، مع رفع الروث باستمرار ، مع الاهتمام بالتغذية اللازمة ووضع كميات مياه كبيرة أمام الماشية لترطيب أجسادهم ، كما يجب العناية ، كما ناشد بضرورة ، مع رش الحظيرة بالمبيدات والمطهرات تجنبا لانتشار الأمراض والحشرات التهوية الجيدة للحظيرة .

ونصح مربي الدواجن بتقديم التهوية المناسبة للمزارع باستمرار، مع إعطاء الأمصال واللقاحات المناسبة ، ورفع النافق باستمرار من وسط الدواجن.