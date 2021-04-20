بفستان لامع .. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

نشرت الفنانة الشابة منة عرفة ؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.

وظهرت منة عرفة ؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان سواريه باللون الأسود اللامع ؛ ونسقت مع هذه الاطلالة حذاء ذات الكعب العالي باللون الأسود .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة التي تظهر بها.

أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات.



وتدور أحداث مسلسل إسعاف يونس حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.



ومسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي .