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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين: "مفيش راجل هيديني اللي إدهولي شغلي".. فيديو

الهام شاهين
الهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها فضلت العمل عن الحب وانفصلت عن أول شخص أحبته بسبب حبها للعمل، مضيفة:" أفضل الشغل عن أي حاجة شخصية ".

وأضافت إلهام شاهين في  حوارها مع المخرجة الهام شاهين في برنامج “ شيخ الحارة والجريئة ”  المذاع على قناة “ القاهرة والناس ” :" مفيش راجل هيديني اللي ادهولي شغلي، وشغلي أعطاني مكانة وثقة في نفسي وحب الناس والشهرة والجماهيرية والجوائز ".

وتابعت  :" الراجل بيغير بسبب نجاحي حتى لو بيحبني  ودايما الراجل عايز يسمع فلان وحرمه  وليس العكس ".

وأكملت الهام شاهين :" هناك عقدة لدى الرجال من نجاحها وتسبب للبعض مشاكل، قائلة: "في عقده عند الرجالة من نجاحي.. وسبب مشاكلها".


 

إلهام شاهين ايناس الدغيدى شيخ الحارة الجريئة اخبار التوك شو

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