إلهام شاهين: "مفيش راجل هيديني اللي إدهولي شغلي".. فيديو

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها فضلت العمل عن الحب وانفصلت عن أول شخص أحبته بسبب حبها للعمل، مضيفة:" أفضل الشغل عن أي حاجة شخصية ".

وأضافت إلهام شاهين في حوارها مع المخرجة الهام شاهين في برنامج “ شيخ الحارة والجريئة ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس ” :" مفيش راجل هيديني اللي ادهولي شغلي، وشغلي أعطاني مكانة وثقة في نفسي وحب الناس والشهرة والجماهيرية والجوائز ".

وتابعت :" الراجل بيغير بسبب نجاحي حتى لو بيحبني ودايما الراجل عايز يسمع فلان وحرمه وليس العكس ".

وأكملت الهام شاهين :" هناك عقدة لدى الرجال من نجاحها وتسبب للبعض مشاكل، قائلة: "في عقده عند الرجالة من نجاحي.. وسبب مشاكلها".



