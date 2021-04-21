عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

20 شهابا في الساعة

البحوث الفلكية : ذروة زخة شهب "القيثارة" الخميس والجمعة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن ظاهرة جديدة نشهدها هذا الشهر يومي غد وبعد غد الخميس والجمعة  الموافقين 22-23 من شهر إبريل الجاري .
وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، إننا سنشهد زخة شهب "القيثارة" في سماء القاهرة ، حيث تبلغ ذروتها في هذين اليومين .

 

اقرأ أيضاً : 

txt

لطلاب جامعة حلوان .. تعرف على طريقة التسجيل بالتعليم الهجين

txt

تعرف على الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب رئيس جامعة القاهرة


وأضاف ، إن هذه الظاهرة تحدث سنوياً ما بين أيام 16 إلى 25 إبريل ، وتبلغ ذروتها في 22-23 ، حيث تُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة "القيثارة" لافتاً إلى أنها تكون ناتجة من مخلفات مذنب C/1861 G1 Thatcher الذي تم اكتشافه عام 1861م .


وأشار إلى أن هذه الزخة يصل عدد الشهب فيها إلى حوالي 20 شهابا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وصفاء الجو ، ولكن سيكون القمر شبه الكامل هذا العام مشكلة لأنه سوف يحجب وهج معظم الشهب الساقطة ما عدا اللامع منها .


ويكون أفضل الأماكن لمشاهدة هذه الظاهرة ، هي الأماكن المظلمة تماما ، وبالنسبة لأفضل وقت لمتابعتها يكون بعد منتصف الليل وحتى بزوغ فجر اليوم التالي .


جدير بالذكر ، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية يعمل على تطوير كافة الأجهزة والتليسكوبات الموجودة به ، لرصد كافة حركات الكويكبات والأجرام السماوية بسماء القاهرة ومتابعتها .
 

المعهد القومي للبحوث الفلكية زخة شهب اخبار التعليم ظواهر فلكية

ترشيحاتنا

تزامنًا مع قرار تنظيم تشغيل النساء ليلاً.. مزايا وضمانات المرأة العاملة بقانون الخدمة المدنية

البحوث الفلكية : ذروة زخة شهب "القيثارة" الخميس والجمعة

مدير مركز المناعة يكشف سر الإصابات العائلية بفيروس كورونا ويوضح الحل.. فيديو

هل تقيؤ الحامل يبطل الصوم ؟.. علي جمعة يوضح

وزارة الري تدشن المشروع القومي لتأهيل الترع بوسط الدلتا ونجع حمادى

إصابة 18 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان / القاهرة الصحراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار على عدة مناطق بالبلاد اليوم مصحوب برياح

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

السعودية .. مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات عاجلة

بيان عاجل من السعودية بشأن مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ