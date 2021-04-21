البحوث الفلكية : ذروة زخة شهب "القيثارة" الخميس والجمعة

20 شهابا في الساعة

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن ظاهرة جديدة نشهدها هذا الشهر يومي غد وبعد غد الخميس والجمعة الموافقين 22-23 من شهر إبريل الجاري .

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، إننا سنشهد زخة شهب "القيثارة" في سماء القاهرة ، حيث تبلغ ذروتها في هذين اليومين .

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وأضاف ، إن هذه الظاهرة تحدث سنوياً ما بين أيام 16 إلى 25 إبريل ، وتبلغ ذروتها في 22-23 ، حيث تُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة "القيثارة" لافتاً إلى أنها تكون ناتجة من مخلفات مذنب C/1861 G1 Thatcher الذي تم اكتشافه عام 1861م .



وأشار إلى أن هذه الزخة يصل عدد الشهب فيها إلى حوالي 20 شهابا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وصفاء الجو ، ولكن سيكون القمر شبه الكامل هذا العام مشكلة لأنه سوف يحجب وهج معظم الشهب الساقطة ما عدا اللامع منها .



ويكون أفضل الأماكن لمشاهدة هذه الظاهرة ، هي الأماكن المظلمة تماما ، وبالنسبة لأفضل وقت لمتابعتها يكون بعد منتصف الليل وحتى بزوغ فجر اليوم التالي .



جدير بالذكر ، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية يعمل على تطوير كافة الأجهزة والتليسكوبات الموجودة به ، لرصد كافة حركات الكويكبات والأجرام السماوية بسماء القاهرة ومتابعتها .

