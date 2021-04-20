كهربا القديم انتهى .. نجم الأهلي: أنا ابن النهاردة واللي فات مات

رفض محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، التعليق على فيديو عرضته الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور".

وقال كهربا : "أنا ابن النهارده واللى فات مات أنا كهربا الجديد من 2020 من ساعة ما دخلت النادى الأهلي.. كهربا القديم انتهى.. ومش هرقص تاني غير فى فرحي".

ورفض كهربا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، كل من يهاجمه في الوسط الرياضي، مؤكدا أن من ضمن المهاجمين اللاعب الدولي السابق أحمد حسام ميدوا نجم منتخب مصر السابق، رضا عبد العال اللاعب السابق.

وأكمل :"مش عايز اخسر الناس، ولو قابلني ميدو في أي مكان مش هسلم عليه، ومكنش يقدر يهاجمني لما كنت في الزمالك".

وتابع :"مش محتاج لقطة ولسة سني صغير ومش من حق ميدو كل يوم يسخن عليا الناس، وهو عايز ينتقم مني عشان حاجات تانية مش عايز اتكلم عليها ومش شايفه، وانا عامل احترام للنادي الأهلي وماينفعش أرد على اللي بيهجموني وهرد عليهم في الملعب".

وتابع :"ماعرفش رضا عبد العال ومافيش بينه وبيني أي عداوة".

