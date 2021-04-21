سعر الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 21-4-2021، علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية، مقارنة بما كان عليه أمس إذ انخفض بمعدل قرشا واحدا .



وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيها للشراء و 15.72 جنيها للبيع، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 19 -4- 2021



وبلغ أدنى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنكي الأهلي المصري ومصر.

و سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدوليAIB، الأهلي اليوناني، البنك العقاري المصري العربي، مصر ايران للتنمية".

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العربي، أبو ظبي الاول، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهليQNB، HSBC، التجاري وفا، ببلوم، كريدي أجريكول،قناة السويس، المشرق، الإمارات دبي الوطني، البركة، ABC،المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، العربي الافريقي الدولي، الاسكندرية، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطنيNBK، المصري الخليجي، التنمية الصناعية".



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 حنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنكي " الاستثمار العربي، الاهلي المتحد".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في " مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي".



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنك SAIB سايب.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.



وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.