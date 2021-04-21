محافظ الغربية يلتقي بوزيري التنمية المحلية والتعليم العالي لمناقشة عدد من المشروعات التنموية

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،اليوم بمكتبه، الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وذلك لمناقشة الإنجازات التي حققتها محافظة الغربية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

واستعرض المحافظ ما حققته المحافظة خلال الـ٣ أشهر الماضية، حيث تم البدء في تنفيذ ٥٠ مشروع في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، الأبنية التعليمية وتبطين الترع) وجار الاستعداد لتنفيذ ١٣٩ مشروعا آخر بإجمالي تكلفة ١.٦ مليار جنيه، إضافة إلى تنفيذ العديد من القوافل (الاجتماعية، الطبية، التوعوية، البيطرية والزراعية).

كما ناقش وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية مقترحا لتطوير مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى وتخصيص قطعة أرض بمساحة (١٢ فدانا، ١٢ قيراطا و٢٢ سهما) بالجهة المقابلة للمصنع لاستخدامها كنقطة وسيطة أمام المصنع لتجميع المتولد اليومي من القمامة وكذلك استخدامها مستقبلاً لإقامة مصنع جديد بتكنولوجيا متطورة لتحويل المخلفات إلى طاقة.

وفي ذات السياق، استعرض المحافظ إنجازات المشروعات الاستثمارية والتي على رأسها مشروعات الرصف، حيث نفذت المحافظة هذا العام أكبر خطة رصف في تاريخها بتكلفة تجاوزت المليار جنيه، كما استعرض المحافظ ما حققته المحافظة من إنجازات في مشروعات التطوير ومنها (مشروع تطوير كورنيش طنطا، ميدان محطة طنطا، محيط السيد البدوي، إنشاء محطة إنتاج البيض والمجزر النصف آلي).

وفي سياق آخر، عرض الأستاذ الدكتور طارق رحمي خلال اجتماعه بالأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقترحاً لإنشاء فروع للجامعة التكنولوجية في مراكز المحافظة وكذلك إقامة جامعة أهلية في محافظة الغربية.