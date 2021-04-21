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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الكهرباء: سنقدم للجانب الليبي كل خبراتنا من أجل توفير الطاقة الكهربائية.. فيديو

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، إن الموقف الحالي في ليبيا بالنسبة للطاقة الكهربائية مشابه إلى حد ما الموقف الذى حدث في مصر في 2014 .

 

وأضاف  شاكر خلال تصريحاته لقناة اكسترا نيوز ، أننا سنقوم بوضع جميع خبراتنا لمساعدة الجانب الليبي للنهوض في مجال الكهرباء والطاقة وسنعمل علي إنشاء 3 محطات كبيرة في ليبيا لتوليد الكهرباء .

   
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لليبيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.

 

وتم عقد  جلسة المباحثات الموسعة بين الجانبين المصرى والليبى، بالعاصمة الليبية طرابلس، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

 

وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التقارب بين الشعبين، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذه المرحلة، في المنطقة والقارة الإفريقية.
 

ومن جانبه، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي شهده والوفد الوزاري المرافق، مؤكدا أنه ليس غريبا على الشعب الليبي الشقيق، الذي تربطنا به علاقات قوية ممتدة، معربا عن أمله في مزيد من التقارب في الفترة المقبلة.

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