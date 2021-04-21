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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بنت السلطان الحلقة 9.. علاقة سرية بين أحمد مجدي والسكرتيرة

مسلسل بنت السلطان
مسلسل بنت السلطان

كشفت أحداث  الحلقة 9 من مسلسل بنت السلطان، وجود علاقة سرية بين “حسام” الذي يقوم بدوره “أحمد مجدي” والسكرتيرة "غادة"، وهو السبب الذي دفعها لنصب العديد من المؤامرات؛ لإيقاع منار- حبيبته السابقة- في مشاكل وأزمات مختلفة.
 

وما زال “المعلم حمو” مقتنعا أن ”عزة القباري" توفيت، رغم وجود دلائل عديدة حول وجودها على قيد الحياة، في الوقت نفسه علم “ميدو” خطيب عزة السابق، بقصة زواج حمو من خطيبته.

مسلسل بنت السلطان

قرر المعلم حمو الاستعانة بشركة محمول؛ لمعرفة من استحوذ على رقم هاتفها الذي اتصل به دون رد، فيما تحاول والدته فهم قصة زواجه من عزة رغم وفاتها. 
 

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وقرر حسام أن تقيم منار في منزل والده، ولكنه رفض الأمر بشدة، فاصطحبها شقيقها إلى شقتهم القديمة؛ لتفاجأ عزة، بأن والدة منار، شبيهتها، التي انتحرت في الحلقة الأولى هي والدتها أيضا، وتعلم أيضا بأنها لها ثروة تقدر بالملايين، وأن الفيلا التي قتل فيها زوجها، هي ملك لها.

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