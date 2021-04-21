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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تحذر حزب الله من عواقب وخيمة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، حزب الله اللبناني، مشيرا إلى أنه سيواجه عواقب وخيمة؛ إذا أقدم على تحدي إسرائيل مجددا.
 

وقال جانتس، في تصريحات نشرتها إذاعة "مكان" العبرية: "نحن على دراية بمحاولات لحزب الله، لتحدي إسرائيل، بطرق جديدة".


وأوضح أن الجيش الإسرائيلي منتشر على امتداد الحدود ومستعد لمواجهة كل تهديد، مشيرا إلى أن إيران تقف وراء حزب الله وأنشطة إرهابية أخرى في المنطقة.
 

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن بلاده ستواصل العمل مع شركائها والولايات المتحدة خاصة، لمنع إيران من الوصول إلى "العتبة النووية".
 

وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترا خلال الأشهر الأخيرة، منذ مقتل أحد عناصر حزب الله في قصف إسرائيلي على دمشق، بينما ترد الميليشيات الموالية للحزب بانتظام على الضربات الإسرائيلية في سوريا.

إسرائيل حزب الله لبنان اخبار العالم بيني غانتس

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