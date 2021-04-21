عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الشعر والأظافر .. سر قلة إصابات النساء بـ فيروس كورونا مقارنة بالرجال

مريضة بـ فيروس كورونا
مريضة بـ فيروس كورونا

النساء أكثر مقاومة لعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مقاومة بالرجال، كان هذا سبب إجراء العلماء أحدث دراسة عن سبب مقاومتهن للمرض بنسبة أكبر حول العالم، واتضح أن السبب في ذلك يرجع إلى حرصهن على عادة صحية يتم اتباعها بشكل يومي.

 

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، وجدت دراسة  مثيرة للاهتمام أن النساء اللائي يحرصن على تناول أنواعًا معينة من الفيتامينات هن أصحاب فرصة أقل في الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وحال الإصابة فإن أجسادهن تقاوم العدوى بشكل أكبر.

 

أجرى الدراسة فريق دولي من الباحثين عن دور المكملات الغذائية، بالتزامن مع إطلاق اللقاح في عدد من الدول حول العالم، وحياة الكثير في مخاطر صحية بسبب انتشار العدوى لفيروس كورونا.

 

دور الفيتامينات

 

ووفقًا للدراسة: "من المهم معرفة دور الفيتامينات المحدود، ولكن ينصح الأطباء أن يحصل معظم الناس على المكملات الغذائية في نظامهم الغذائي للحفاظ على صحتهم"، ويأتي ذلك بعد ما كانت الفيتامينات واحدة من العقارات الطبية الاكثر استخداما خلال الفترة الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

اقرأ أيضا|

  وزيرة الصحة : قرار خلال ساعات بمعاملة الليبيين معاملة المصريين بالمستشفيات.. فيديو
 

وكتب الباحثون: "ارتفعت نسبة بيع المكملات الغذائية في المملكة المتحدة بنسبة 5.19% في الفترة التي سبقت الإغلاق في أوائل مارس 2020، مع زيادة بنسبة 110% في مبيعات فيتامين سي و 93% في مبيعات المكملات الغذائية بشكل عام"، كذلك ازدادت مبيعات مكملات الزنك بنسبة 415% خلال أول أسبوع في شهر مارس 2020 فقط.

 

وتلعب المكملات الغذائية دورا في دعم الصحة بشكل عام، ولكن النساء أكثر حرصا على تناولها باستمرار قبل الجائحة لحرصهن على الاهتمام بصحة الشعر والأظافر والجلد،  وكذلك خلال اتباع حمية غذائية وهو السبب أيضا في تحسن صحتهن خلال الجائحة.

 

واستعان الباحثون ببيانات من تطبيق أطلقته شركة العلوم الصحية، وأوضح المشاركون أنهم يستخدمون الفيتامينات مثل البروبيوتيك والثوم وزيوت السمك ، الفيتامينات المتعددة ، فيتامين د ، فيتامين ج ، أو الزنك.

 

وتأتي هذه النتائج رغم عدم وجود علاقة حتى الآن بين الثوم أو المكملات الغذائية وفيروس كورونا، حيث لا يوجد دليل على أن الفيتامينات تؤدي إلى فرص أقل من الإصابة بالعدوى، ولكن من المرجح أن الذين يحرصون على تناول المكملات الغذائية يحرصو أيضا على أن يكونوا في صحة أفضل من خلال اتباع طرق أخرى أهمها الحفاظ على الوزن.

انتشار فيروس كورونا اصابات كورونا فيروس كورونا فيتامين سي الثوم فيتامين د فيروس كورونا شهر مارس المكملات الغذائية السمك دراسة أظافر

ترشيحاتنا

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبحث فرض عقوبات ضد سوريا

5 شروط لاجراء اتصال إلكتروني بغرض التسويق وفقا للقانون.. تعرف عليها

الشعر والأظافر .. سر قلة إصابات النساء بـ فيروس كورونا مقارنة بالرجال

بيان عاجل من السعودية بشأن مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي

ضل راجل الحلقة 9.. تهديد "شهد" وأول لقاء بين سليم وكابتن جلال

ملوك الجدعنة الحلقة 9.. "سفينة" و"سرية" في قبضة زاهي العتال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

السعودية .. مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات عاجلة

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

بيان عاجل من السعودية بشأن مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

الصحة تُحذر : سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية إذا استمرت زيادة الأعداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ