تعيين مدير كرة جديد.. عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك يعلن مفاجأة

لجنة الزمالك ترحل بنهاية مايو ولا أعلم شئ على إجتماع الخطيب

قال حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، إن تحقيق بطولة دوري اليد، له أهمية كبرى؛ لأنها كانت أمام الأهلي.



وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "حضرة المواطن": "كرة اليد حاليا بطولة كبيرة ولها أهمية كبرى على مستوى العالم، والفوز على الأهلي أزاح هزيمة فريق كرة القدم أمام المارد الأحمر أول أمس".



وأكمل: "مباراة الأهلي والزمالك في كرة القدم لها أهمية كبيرة للجميع، وكنا نعاني من سوء التوفيق، وإذا تمكن محمود علاء من تسجيل الهدف الثاني؛ كنا سنتمكن من تسجيل هدف آخر، ولكن هذه كرة القدم، لا بد من وجود فائز وخاسر".



وتابع: "غيابات الأهلي في المباراة لم تكن لها أسباب الخسارة، ولا أعلم عن أسباب اجتماع إدارة الزمالك مع الأهلي، وهناك احترام كبير للغاية من الطرفين".



وأردف: "اتحاد كرة القدم المصري هو الذي يفتعل الأزمات بين الأهلي والزمالك، ولكن الأمور طيبة بين الفريقين، وسيكون هناك اجتماع عاجل؛ من أجل تواجد مدير كرة بنادي الزمالك، ويعتبر محمود سعد، الأقرب لتولي هذا المنصب؛ نظرا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها".



واختتم: "اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك ستتواجد حتى نهاية شهر مايو، واللائحة الاسترشادية تنص على هذا الأمر، والانتخابات ستكون في شهر يوليو، وأتمنى الشفاء العاجل لوزير الشباب والرياضة وأن تتواجد اللجنة حتى إقامة الانتخابات، وأن يكون حدوث هذا الأمر سريعا".

