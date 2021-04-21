أحمد العوضي يكشف عن أخطر مشهد في اللي مالوش كبير .. فيديو

نشر الفنان أحمد العوضي، فيديو له من مسلسله اللي مالوش كبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلق أحمد العوضي علي مقطع الفيديو قائلاً "مستر ايجيبت مشتراش خاطر الخديوي

أعنف مشهد اكشن في رمضان عشان الخديوي اغشم غشييييم 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥"



مسلسل “اللي مالوش كبير” بطولة ياسمين عبد العزيز بجانب كل من أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، وإيمان السيد، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمود حافظ، وفتوح أحمد.



مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.