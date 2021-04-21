مع الكبير بتكبر .. نوال الزغبى توجه رسالة لـ متابعيها | شاهد

وجهت الفنانة نوال الزغبى رسالة لـ متابعيها ، من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”.

وكتبت نوال الزغبى : مع الكبير بتكبر ومع الصغير بتصغر صباح الخير ".

ويذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي كليب أغنية " عقلي وقف" الذي حقق 5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

وروجت نوال الزغبى روجت للأغنية بطرحها البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" والذى أطلت فيه بفستان لامع، بعد أن طرح برومو الأغنية، وذلك قبل طرح الكليب الكامل للأغنية.