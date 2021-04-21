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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تضمن 15 محاضرة وورشة

المعهد القومي للحوكمة يختتم فعاليات تدريب موظفي المحليات بالدول الأفريقية

المعهد القومي للحوكمة
المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ فعاليات مبادرته الأولى لتدريب موظفى المحليات بالدول الأفريقية تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة وآثرهما على أداء وأهداف المؤسسة"، من خلال تكنولوجيا التعليم الافتراضي، لعدد 28 متدرب ومتدربة ممن يعملون بالمناصب الإدارية بمختلف الهيئات والمصالح بالمحليات، ومن يتعلق عملهم بتصميم وتنفيذ مشروعات ملف التنمية المستدامة على المستوى المحلي. 

وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ذراع وزارة الخارجية المصرية المنوط بدعم جهود الدول الأفريقية فى تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 كشريك رئيس فى البرنامج.

 

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وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن متابعة إطلاق البرنامج التدريبي في نسخته الأولى نابع من حرص الوزارة والمعهد علي دعم بناء القدرات داخليًا وإقليميًا في ضوء دور مصر المهم في تنفيذ الأجندة الأفريقية 2063، وحرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة فى جهود التنمية بالقارة الأفريقية، كأولوية منذ أن كانت مصر رئيسة للاتحاد الأفريقى فى 2019 ، ودعمًا للجهود المصرية فى الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء الكوادرالأفريقية كأساس لتقدم ونهضة القارة.

من جانبها أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن البرنامج استهدف موظفى الإدارة الوسطى بالوحدات المحلية ممن يرتبط عملهم بملف التنمية المستدامة في الدول الأفريقية الشقيقة؛ كلًا حسب قطاعه، حيث تركز هذه المبادرة على تقديم التدريب للموظفين بالمحليات الذين لا يحظون بنفس الفرص التدريبية المتوفرة لزملائهم بالإدارات المركزية مما يجعل هذه المبادرة أحدى مبادرات المعهد التى تساهم فى تحقيق الهدف العاشر للتنمية المستدامة وهو الحد من أوجة عدم المساواه.  

وأشارت شريف  إلي أن شرط اجتياز البرنامج والحصول على الشهادة هو التزام المتدربين بحضور 90% من المحاضرات، موضحة أن البرنامج تضمن 15 محاضرة وورشة عمل باللغة الإنجليزية قدمتها مدربتين مصريتين من خبراء الحوكمة والتنمية المستدامة فى 15 ساعة تدريبية على مدار خمسة أيام من 2 لـ 6 ابريل 2021 حول موضوعات الحوكمة ومبادئ الحوكمة الرشيدة، وتطبيقاتها وآلياتها لتحقيق أهداف التنمية، وكذلك شمل التدريب مفهوم التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالأهداف وكيفية رفع كفاءة المؤسسات للوصول لطموحات أجندة القارة الأفريقية 2063. 


وأوضحت د. حنان رزق، مدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا -مبادرة المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة لتدريب الكوادر البشرية بمختلف المنظمات الأفريقية، أنه تم تدريب 18 موظف و 10 موظفات من الفئة العمرية ما بين 25-45 عاما من موظفى المحليات ممن يعملون بالهيئات التابعه للوزارات المختلفة كالزراعة، والصحة، والتعليم، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التنمية المحلية.
 

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وزارة التخطيط الدول الافريقية التنمية الاقتصادية

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