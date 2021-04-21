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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مقتل الرئيس.. قرار عاجل لـ المجلس العسكري في تشاد بشأن الحدود

علم تشاد
علم تشاد

قرر المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، اليوم الأربعاء، إعادة فتح الحدود التي تم إغلاقها بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي.

وحسب وسائل إعلام تشادية، أعيد فتح الحدود الجوية والبرية، اليوم الأربعاء بعد إغلاقها، وتم تخفيف حظر التجوال من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحًا.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، فعلى وزراء الحكومة المنحلة، العمل بشكل مؤقت حتى تشكيل حكومة انتقالية.

ولقي الرئيس التشادي إدريس ديبي مصرعه، أمس الثلاثاء، متأثرا بجراحه عقب إصابته خلال معارك مع متمردين غداة إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وعقب مقتل إدريس ديبي، أصدر الجيش التشادي، حظرا للتجوال وإغلاق الحدود البرية للبلاد بعد مقتل الرئيس ديبي، كما تقرر حل البرلمان والحكومة، وسيتم تشكيل مجلس عسكري برئاسة نجل الرئيس الراحل، محمد إدريس ديبى، لمدة 18 شهرًا.

وأعلن المجلس العسكري في تشاد، اليوم الأربعاء، أن نجل الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي سيكون رئيسا للجمهورية في الفترة الانتقالية.

وتعهد المجلس العسكري في تشاد بالالتزام بكافة المواثيق الدولية والعمل على مكافحة الإرهاب.

وأكد المجلس: "سنبقى موجودين إلى جانب الدول الصديقة من أجل مكافحة الإرهاب".

تشاد المجلس العسكري الانتقالي إدريس ديبي الرئيس التشادي إدريس ديبي

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