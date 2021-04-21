أول تعليق من سهر الصايغ على قرار حفظ الشكاوى المقدمة ضد الطاووس

رحبت الفنانة سهر الصايغ بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل " الطاووس ".

وكتبت سهر الصايغ تعليقا على القرار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الحمد لله شكرا جزيلًا لكل من ساند ودعم مسلسل الطاووس".

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل " الطاووس " بعد التحقيق مع المسئولين عن إنتاجه.

وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان له اليوم، إلى أنه تبين حصول المسلسل على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية، موضحا انه لم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها.

يشار إلي أن مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.