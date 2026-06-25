أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية 2025.. تفوق لافت وتنافس قوي على القمة

اعتمدت محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وسط حالة من الفرحة بين الطلاب وأسرهم بعد إعلان قائمة الأوائل على مستوى المحافظة، والتي شهدت تفوقًا ملحوظًا لعدد من الطلاب والطالبات من مختلف الإدارات التعليمية.

وجاءت الطالبة رقية أحمد شكري مكاوي، من مدرسة الشهيد مصطفى محمود عبد الحميد حسن بالقنطرة غرب، في المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع 280 درجة، بينما حصد الطالب بسام طارق عبد السلام عبد الدايم، من مدرسة السلام الإعدادية بمركز ومدينة القنطرة غرب، في المركز الأول مكرر بالمجموع نفسه.

وفي المركز الثاني مكرر بمجموع 279.5 درجة جاء كل من:

أحمد محمد محمد أحمد محمد (القنطرة غرب).

جنى شريف حامد عبد الرحمن محمود (أبو صوير).

جنى وليد أنور حسين (فايد).

حنين محمد الفتوح أحمد محمد عطية (القنطرة غرب).

ياسين عبد الرحيم عبد الرحيم محمد (القنطرة غرب).

مارك مينا أنيس إبراهيم (التل الكبير).

جنى هاني محمد محمد حسيني (التل الكبير).

محمد ياسين عبد الرازق ياسين عبد الرحيم (القنطرة غرب).

معاذ أحمد محمد الشربيني (أبوصوير).

محمود محمد أبو السعود محمد (التل الكبير).

هبة عماد عبد الرحمن حسين (جنوب الإسماعيلية).

نور محمد إسماعيل محمد دسوقي (القنطرة غرب).

نيارا السيد محمد السيد مبروك حسين (التل الكبير).

وأكدت النتائج ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي بين الطلاب هذا العام، مع تواجد مميز لمدارس وإدارات القنطرة غرب والتل الكبير وأبوصوير ضمن قائمة الأوائل، في انعكاس واضح لجهود الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين طوال العام الدراسي.

