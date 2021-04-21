شاهد.. دموع الفرح فى عيون صابرين بعد مفاجأة حياة كريمة

تناول برنامج حياة كريمة، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الثلاثاء، قصة السيدة صابرين، التي تعيش في حي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

وذهب برنامج حياة كريمة، لحي الدخيلة في الإسكندرية، لمقابلة السيدة صابرين بطلة حلقة اليوم من البرنامج.

وخلال الحلقة، تحدثت صابرين، قائلة :"زوجي متوفي منذ 6 سنوات، وعملت بائعة متجولة، وأمي لديها مرض خطير في المخ، ولدي أبنائي ومنهم من في الصف السادس الابتدائي".

وتابعت أنه :"بعد فترة جاءت لي مشكلة في قدمي منعتني من العمل في غسيل السجادة، وأعول خمس أفراد ومحتاجة عمل فقط حتى استطيع تلبية احتياجاتهم".

ووفرت حياة كريمة، للسيدة صابرين محل منظفات الأمر الذي جعلها تشعر بالفرحة وتساقطت دموعها.