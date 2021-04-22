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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقدم لتمويل مشروعات مشتركة بالتعاون بين البحث العلمي ومؤسسة صينية.. اليوم

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون العلمى بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، فتح باب التقدم لتمويل مشروعات مشتركة فى المجالات التالية للأعوام 2022- 2024:

A) Earth science

B) Life Sciences

1) Microbiology

2) Agriculture and crop science

3) Plant protection

4) Animal husbandry

5) Bioinformatics

وأوضحت الأكاديمية أنه فى هذا الإطار سوف تقوم بعمل ندوة تعريفية فيما يخص قبول المقترحات البحثية الجديدة وذلك عبر برنامج الزووم يوم الخميس الموافق 22 إبريل 2021 من الساعة الثانية عشر وحتى الواحدة والنصف ظهرا.

وبذلك فعلى السادة الباحثين الراغبين فى الحضور الدخول على الرابط التالى .

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وكانت قد اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الاكاديمية واكاديمية العلوم المجرية عن قبول مقترحات بحثية Mobility)) للأعوام 2022-2023  وتقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب المجرى طبقا للشروط والبنود.

واشارت الاكاديمية إلى أنه تُقبل المقترحات في كافة مجالات العلوم ، ويسرى هذا الاتفاق لمدة 24 شهر وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع  بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا،  وعلى السادة الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي 

وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط

 

البحث العلمي المؤسسة الوطنية الصينية والتكنولوجيا التعاون العلمى المؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية لتمويل مشروعات مشتركة اخبار التعليم

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