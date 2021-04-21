مدحت العدل: ترشحي لرئاسة الزمالك يتحدد بخوض مرتضى منصور المنافسة

كشف السيناريست مدحت العدل، عن نيته للترشح لرئاسة نادي الزمالك، قائلا في حالة توفر خاصة بي يمكنني حينها أن اترشح.

وأكد “العدل” خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه لن يترشح في حالة ترشح المستشار مرتضى منصور، أو شخص يراه أجدر منه في إدارة النادي.

وأكمل: "ليس هناك تفضيل، أنا كتبت ونجحت، وفي ظل الظروف الحالية مش هنفذ طموحي في الكتابة، لو ملقتش حد أجدر مني للزمالك هرشح نفسي".

ولفت إلى أنه يرفض طريقة تعامل المستشار مرتضى منصور، موضحا: "في حاجات بحبها في مرتضى زي قدرته على التعامل مع النادي واللاعبين ولكني أرفض التجاوزات والظهور المستمر له في الإعلام.



وأضاف، في عهد مرتضى منصور كنا نمتلك فريق كورة رائع وبيكسب وبناخد بطولات.. ومرتضى منصور لم يطلب مساعدة أحد".



