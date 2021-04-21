بعد تصدرها تريند.. فساتين جريئة لـ إلهام شاهين عرضتها للانتقاد

تصدرت الفنانة إلهام شاهين ؛ تريند مؤشر موقع جوجل.

وتتميز الفنانة إلهام شاهين ؛ بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس وفساتين تكشف عن أنوثتها وهو ما يعرضها للانتقاد فى اغلب الاوقات.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها .

وفي سياق آخر ، حقق مسلسل حكاية حتة منى للنجمة إلهام شاهين نجاحا كبيرا بعد عرضه الأيام القليلة الماضية عبر فضائية CBC.



وقالت إلهام شاهين، فى تصريح خاص لـ صدى البلد، إنها سعيدة جدا بردود فعل الجمهور حول قضايا المسلسل، مشيرة إلى أنها تعتبر هذه الردود من أكثر الردود التى أثرت فيها في حياتها.

وأضافت: حكاية حتة منى لا تحتمل أكثر من 5 حلقات، وأنا أشجع هذا الأسلوب من المسلسلات لأنه بيقدم العمل بطريقة مكثفة وسريعة ولا يشعر المشاهد بالملل.

وقدمت إلهام شاهين شخصية حياة ضمن أحداث حكاية "حتة منى" والتى تتعرض للخيانة من زوجها وحبيب عمرها، وربما الملل هو السبب أو العمر، لتجسّد لنا المرأة التي لا يمكنها أن تتجاوز الأمر وترضى به، وأن الطلاق هو الحل الأمثل، بدلًا من الحياة مع رجل يدعي حبها؛ وتواجه حياة مرض السرطان، لتحارب مع نفسها التغيّرات التي تحدث في جسدها، وتصر على الطلاق، ولكن هنا يظهر الحب الدفين في زوجها، الذي لم يتخيل أبدًا الحياة بدونها، فتعود العلاقة أقوى مما كانت عليه.



يشارك في بطولة المسلسل النجوم أحمد وفيق، إيناس كامل، مؤمن نور، نهال عنبر وسارة الشامي، وهو من تأليف شهيرة سلام، إنتاج سينرجي تامر مرسي ومها سليم، وللمخرج حسام علي.



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