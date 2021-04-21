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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب محادثات فيينا.. أمريكا تعلن اعتزامها رفع عقوبات عن إيران

صدى البلد

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، نيتها رفع بعض العقوبات عن إيران، وذلك عقب محادثات فيينا.

وبحسب "الشرق"، قالت الخارجية الأمريكية إن مجموعة العمل الثانية في فيينا تبحث آلية ونوعية العقوبات التي يمكن رفعها عن إيران وفقا للاتفاق النووي.

وأضافت أن "العقوبات التي نبحث رفعها هي التي لا تتسق مع الاتفاق النووي وليست المرتبطة بسلوك إيران".

وتابعت أن هناك "بعض الإشارات لـ"تقدم" في المباحثات مع إيران لكن الطريق لا يزال طويلا".

قال متحدث باسم البيت الأبيض اليوم الأربعاء، لقناة "العربية" إن واشنطن قدمت أفكارا في فيينا حول الاتفاق النووي وأن التفاوض حولها سيستمر.

وأضاف البيت الأبيض:"لا نستطيع تحديد مدة زمنية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن نهجنا في التعامل مع إيران يختلف عن الإدارة السابقة".

وتابعت:"نعتقد أن المسار الدبلوماسي مع إيران أفضل لأمريكا والعالم".

وأكد البيت الأبيض أن الاتفاق النووي أساس مفاوضات فيينا لكن توجد جوانب أخرى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، أجرى محادثات بناءة لإيجاد سبل جديدة لعودة الطرفين إلى الاتفاق النووي.

وأضافت بساكي في تصريحات لها، اليوم الأربعاء 21 إبريل، أنه على الرغم من أن هذه المحادثات كانت غير مباشرة، لكن يمكنني أن أؤكد أننا نتوقع إيجاد طريق للمضي قدمًا.

وتعليقا على جهود الجمهوريين، وخاصة وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، لسن قانون جديد من خلال الكونجرس لمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران، قالت إن "البيت الأبيض ليس لديه خطط لرفع العقوبات عن إيران".

وكان موقع "واشنطن فري بيكون" قد أفاد بأن الجمهوريين في الكونجرس الأميركي كشفوا عما يوصف بأنه "أكبر حزمة عقوبات على إيران" في التاريخ. 

أمريكا واشنطن البيت الأبيض الخارجية الأمريكية الاتفاق النووي ايران

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