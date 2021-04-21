أول تبعات القمة.. كارتيرون يقرر الاعتماد على محمد عواد خلال مواجهة الإنتاج الحربي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون الاعتماد على محمد عواد في حراسة مرمي الفريق خلال مواجهة الإنتاج الحربي غدا “الخميس”،ضمن منافسات الجولة الـ ١٦ من بطولة الدوري المصري .

وعلم صدي البلد آن الجهاز الفني لنادي الزمالك قرر منح الفرصة لحارس الزمالك محمد عواد خلال المواجهات المقبلة في ظل استبعاده خلال الفترة الماضية والاعتماد علي محمد أبو جبل ومحمود جنش ، خصوصا في ظل تراجع مستوي الثنائي في اللقاءات الماضية.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقررة إقامتها بملعب النادي، استعدادا للقاء الإنتاج الحربي.

وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأسامة نبيه المدرب العام وفيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية قبل انطلاق المران.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس في الجولة الـ 16 للدوري الممتاز على استاد السلام.