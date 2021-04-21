اخبار الفن | إياد نصار: الاختيار 2 يوثق لـ شهداء وأبطال ضحوا من أجل الوطن ... وفاة صديقة نجلاء بدر ... نبيلة عبيد تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز النجوم، جاء أبرزها على النحو التالي:

هاني سرحان ينشر صورة حقيقية لـ محمد مبروك بعد استشهاده في الاختيار 2

نشر المؤلف هاني سرحان على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به صورة حقيقية للشهيد المقدم محمد مبروك، عقب عرض مشهد اغتياله في الاختيار2، وعلق عليها "والله على ما أقول شهيد".

الصورة المنشورة، حقيقية، والتقطها المقدم زكريا للشهيد، وظهر ذلك في أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار2: رجال الظل.

إياد نصار: الاختيار 2 يوثق لـ شهداء وأبطال ضحوا من أجل الوطن|خاص

كشف الفنان إياد نصار عن أسباب حرصه على التواجد في الأعمال الوطنية مثل فيلم الممر ومسلسل الاختيار2 الذي يعرض حاليا ويجسد من خلاله شخصية الشهيد المقدم محمد مبروك، الذي اغتالته يد الإرهاب أمام منزله في مدينة نصر.

وقال إياد في تصريحات لـ صدى البلد:"مشاركتي في الأعمال الوطنية المصرية مثل الممر والاختيار2، شرف كبير ومسئولية، خاصة أن هذه النوعية من الأعمال لاقت نجاحا كبيرا في السنوات الماضية والاختيار 2 لا يقل أهمية عن الجزء الأول الذى عرض في رمضان العام الماضي، فنحن نقدم مادة لشهداء نعتز بهم وهم أبطال ضحوا من أجل الوطن، وتقديم قصص تضحياتهم أمام الجميع أقل واجب للعرفان بما قدموه.



مسلسل قصر النيل.. قصة حب بين أحمد مجدي ودينا الشربيني



بدأت هالة من الرومانسية تحيط بعلاقة أحمد مجدي ودينا الشربيني خلال أحداث مسلسل قصر النيل، وهو ما لم يتوقعه المشاهدون، فالعلاقة بدأت بين خالد نوح وكاميليا في صورة ندية يتخللها الكثير من الشك، استبدلها الوقت والأحداث بثقة شرعت في أخذ منحنى رومانسي، أو نوع من الاهتمام كما وصفه الضابط ضمن أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل.

ويلجأ أحمد مجدي إلى عدة أدوات ليعكس ببساطة وهدوء هذا التطور التصاعدي في علاقته بكاميليا، بداية من لغة الجسد وتحركاته حولها التي تعبر عن حالة من المساواة والتقارب معها، على عكس مع يحدث مع باقي سكان القصر، فهو يحاول أن يفرض عليهم سلطته ويشدد على هذه النقطة طوال الوقت، كما يستخدم لغة حوارية تتسم بالهدوء والتفهم على الرغم من كونها المتهمة الأولى والمثالية "على حد تعبيره" لكنه يأبى تصديق هذه المؤشرات ويتبع حدسه، فربما يوجد بين كاميليا وخالد أمور مشتركة اكثر مما يتخيلان وهو ما ساهم في انجذابهما تجاه بعضهما.

وهذه رسالتها لـ وزارة الصحة| نبيلة عبيد تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

قالت نجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد، تعليقا علي تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، إنها واثقة بوزارة الصحة المصرية والاجراءات التي اتخذتها لحماية المواطنين من فيروس كورونا، وأضافت أنها كمواطنة مصرية مطمئنة لأنواع اللقاح التي اعتمدتها الوزارة في مصر لحماية أهلها من فيروس كورونا.

راحت الطيَّبة.. وفاة صديقة نجلاء بدر



أعلنت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وفاة صديقة مقربة لها.

وكتبت نجلاء بدر: “وراحت الطيبة.. راحت للي بيحبها أكتر من أي حد.. راحت لربنا.. لا إله إلا الله.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.. لا إله إلا الله.. نسألكم الفاتحة و الدعاء.. ربنا يرحم موتانا ويصبرنا على فراقهم”.





