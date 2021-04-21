عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اخبار الفن | إياد نصار: الاختيار 2 يوثق لـ شهداء وأبطال ضحوا من أجل الوطن ... وفاة صديقة نجلاء بدر ... نبيلة عبيد تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الفنان إياد نصارو
الفنان إياد نصارو الشهيد محمد مبروك

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز النجوم، جاء أبرزها على النحو التالي:

هاني سرحان ينشر صورة حقيقية لـ محمد مبروك بعد استشهاده في الاختيار 2

نشر المؤلف هاني سرحان على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به صورة حقيقية للشهيد المقدم محمد مبروك، عقب عرض مشهد اغتياله في الاختيار2، وعلق عليها "والله على ما أقول شهيد".

الصورة المنشورة، حقيقية، والتقطها المقدم زكريا للشهيد، وظهر ذلك في أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار2: رجال الظل.

 

إياد نصار: الاختيار 2 يوثق لـ شهداء وأبطال ضحوا من أجل الوطن|خاص

كشف الفنان إياد نصار عن أسباب حرصه على التواجد في الأعمال الوطنية  مثل فيلم الممر ومسلسل الاختيار2 الذي يعرض حاليا ويجسد من خلاله شخصية الشهيد المقدم محمد مبروك، الذي اغتالته يد الإرهاب أمام منزله في مدينة نصر.

وقال إياد في تصريحات لـ صدى البلد:"مشاركتي في الأعمال الوطنية المصرية مثل الممر والاختيار2، شرف كبير ومسئولية، خاصة أن هذه النوعية من الأعمال لاقت نجاحا كبيرا في السنوات الماضية والاختيار 2 لا يقل أهمية عن الجزء الأول  الذى عرض في رمضان العام الماضي، فنحن نقدم مادة لشهداء نعتز بهم وهم أبطال ضحوا من أجل الوطن، وتقديم قصص تضحياتهم أمام الجميع أقل واجب للعرفان بما قدموه.
 

مسلسل قصر النيل.. قصة حب بين أحمد مجدي ودينا الشربيني
 

بدأت هالة من الرومانسية تحيط بعلاقة أحمد مجدي ودينا الشربيني خلال أحداث مسلسل قصر النيل، وهو ما لم يتوقعه المشاهدون، فالعلاقة بدأت بين خالد نوح وكاميليا في صورة ندية  يتخللها الكثير من الشك، استبدلها الوقت والأحداث بثقة شرعت في أخذ منحنى رومانسي، أو نوع  من الاهتمام  كما وصفه  الضابط  ضمن أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل.

ويلجأ أحمد مجدي إلى عدة أدوات ليعكس ببساطة وهدوء هذا التطور التصاعدي في علاقته بكاميليا، بداية من لغة الجسد وتحركاته حولها التي تعبر عن حالة من المساواة والتقارب معها، على عكس مع يحدث مع باقي سكان القصر، فهو يحاول أن يفرض عليهم سلطته ويشدد على هذه النقطة طوال الوقت، كما يستخدم لغة حوارية تتسم بالهدوء والتفهم على الرغم من كونها المتهمة الأولى والمثالية "على حد تعبيره" لكنه يأبى تصديق هذه المؤشرات ويتبع حدسه، فربما يوجد بين كاميليا وخالد أمور مشتركة اكثر مما يتخيلان وهو ما ساهم في انجذابهما تجاه  بعضهما.

 

وهذه رسالتها لـ وزارة الصحة| نبيلة عبيد تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

قالت نجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد، تعليقا علي تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، إنها واثقة بوزارة الصحة المصرية والاجراءات التي اتخذتها لحماية المواطنين من فيروس كورونا، وأضافت أنها كمواطنة مصرية مطمئنة لأنواع اللقاح التي اعتمدتها الوزارة في مصر لحماية أهلها من فيروس كورونا.

 

راحت الطيَّبة.. وفاة صديقة نجلاء بدر
 

أعلنت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وفاة صديقة مقربة لها.

وكتبت نجلاء بدر: “وراحت الطيبة.. راحت للي بيحبها أكتر من أي حد.. راحت لربنا.. لا إله إلا الله.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.. لا إله إلا الله.. نسألكم الفاتحة و الدعاء.. ربنا يرحم موتانا ويصبرنا على فراقهم”.


 

المقدم محمد مبروك الاختيار2 الفنان إياد نصار ودينا الشربيني مسلسل قصر النيل

ترشيحاتنا

إيران تعترف بأنشطتها الخبيثة في اليمن ودعم "الحوثي" الإرهابية

موجعة ومبكية|أحمد موسى متأثرًا من حلقة الاختيار 2 اليوم.. فيديو

جولات وزير الخارجية الإفريقية | أستاذ علاقات دولية يكشف الأهداف المصرية المرجوة

إنتر يتعادل مع سبيزيا 1-1 في الدوري الإيطالي

اعتداء على فنيين بـ وزارة الري في إزالة مواسير صرف بـ ترعة..تفاصيل

بشرة خير | تاج الدين : لدينا القدرة على إنتاج لقاح كورونا محلياً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

استفزاز جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

إصابة نجم الأهلي وخروجه من مباراة سموحة

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

بالاسماء.. قرار جمهوري بالعفو عن العقوبة الاصلية لـ ١٦٨٦ محكوما عليهم

بشرى للعمالة المصرية| وزيرة سابقة تعدد فوائد زيارة مصطفى مدبولى إلى ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ