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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

خالد الغندور
خالد الغندور

استفز خالد الغندور جماهير النادي الأهلي، عقب الهزيمة التي تلقاها المارد الأحمر من منافسه سموحة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الاربعاء على ملعب استاد السلام “الأهلي وي” ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" حسام حسن و القاضية ممكن" 

وعطل سموحة الأهلي من الوصول للمركز الأول في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع عن طريق هدف حسام حسن. 

وطالب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي من لاعبي فريقه،بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية عقب الخسارة من سموحة 1-2 .

 

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خالد الغندور النادي الأهلي الدوري المصري سموحة الأهلي سيد عبدالحفيظ

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