بيريز يفجر مفاجأة عن بطولة دوري السوبر الأوروبي

فجر الإسباني فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، مفاجأة حول بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال بيريز في تصريحات لـ إذاعة “ كادينا سير” الإسبانية:" مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي مازال قائمًا."

وأضاف:" يوفنتوس لم ينسحب من بطولة دوري السوبر الأوروبي، وكذلك نادي ميلان، إضافة لـ ريال مدريد وبرشلونة."

ناديا يوفنتوس وميلان أكدا في بيان لهما اليوم تطلعهما لتطوير كرة القدم وإعجابهما بالمشروع الذي سيشتركان فيه مرة أخرى عندما تكون الظروف مواتية لذلك، ولكن الصحف عنونت أنهما انسحبا من البطولة.

وأضاف بيريز:" الأندية الإنجليزية انسحبت بسبب الضغط عليها، أحد الأندية الستة الإنجليزية لم يكن مقتنعًا حقًا بالمشروع، مما تسبب إلى نقل ذلك لباقي الأندية."

أندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي وارسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وإنتر وأتلتيكو مدريد أعلنت انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي.