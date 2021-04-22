بيريز: لم ينسحب فريق واحد من بطولة دوري السوبر الأوروبي

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أنه لا يوجد أي فريق انسحب بصفة فعلية من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال بيريز في تصريحات لـ إذاعة “كادينا سير” الإسبانية:"جميع الأندية الـ 12 لا تزال في مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي."

وأضاف:"لم يدفع أحد الغرامة حتى الآن لأنه لم يغادر أحد النقاش، ولكن إذا غادروا فسيكون عليهم الدفع بالطبع."

أعلنت أندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي وارسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وإنتر وأتلتيكو مدريد انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي.