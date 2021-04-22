اليوم .. مكتبة الإسكندرية تطلق مجموعة أمسيات فنية بعنوان "ليالي المقامات الروحية"

تُطلق مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، بالتعاون مع مؤسسة “حوار” لفنون ثقافات الشعوب في تنظيم مجموعة أمسيات فنية تحت عنوان "ليالي المقامات الروحية" في دورتها السادسة، وذلك لأول مرة بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تنظم الأمسيات أعتبارًا من غدًا الخميس وحتى 5 مايو 2021، على مدار سبعة أيام في تمام التاسعة مساء، وهي أمسيات مجانية ومفتوحة للجمهور.

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وتتضمن الأمسيات برامج موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية. تحيي الافتتاح فرقة “سماع” للإنشاد والمقامات الروحية، وفرقة "إندونيسيا" للإنشاد، مع مجموعة "أكبيلا" للترانيم، وتتواصل الأمسيات مع المنشد "عدنان الساسة " وفرقة "تواشيح"، والمنشد الإندونيسي "نور أخياري"، وفرقة "سداسي شرارة" بقيادة الفنان حسن شرارة، وفرقة "الفالوجا" للفنون الشعبية، وكذلك فرقة الطبول والموسيقى الشعبية مع فرقة "حسب الله ".

جدير بالذكر أن هذه الأمسيات الفنية تأتي في إطار الاهتمام والتعاون المشترك بين مكتبة الاسكندرية ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، بغرض نشر الثقافة والحفاظ على التراث المصري الأصيل.