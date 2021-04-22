الشناوي يتصدر تريند تويتر بعد الهزيمة من سموحة

تصدر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد خسارة المارد الأحمر أمام سموحة بهدفين مقابل هدف.

وحمل البعض مسؤولية الهدف الثاني الذي أحرزه حسام حسن، لمحمد الشناوي، حيث خرج حارس الأهلي من مرماه لتنفيذ ركلة حرة من منتصف الملعب، ثم تمكن حسام حسن مهاجم سموحة من خطف الكرة وتوجيهها نحو مرمى الأحمر وسكنت الشباك بنجاح وفاز الفريق السكندري بثلاث نقاط غالية من ملعب الأهلي.

وفاز سموحة على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، والمؤجلة من الأسبوع 11 من مسابقة الدوري.

وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 30 بالمركز الثاني من 13 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض 15 لقاء، بينما رفع سموحة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس.