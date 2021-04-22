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رئيس التحرير
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فيديوجراف| وزير التعليم يحسم جدل امتحانات أبريل

جدول امتحانات شهر
جدول امتحانات شهر أبريل

 

حسم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، موعد امتحانات شهر أبريل بالنسبة لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، وكذلك مواعيد امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي . 

جداول امتحانات شهر أبريل

ونشر وزير التعليم جداول امتحانات شهر أبريل على صفحته الشخصية بـ فيس بوك، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد على مدار أيام ٢٦ و٢٧ و٢٨ أبريل الجاري. 

وقال وزير التربية والتعليم إن هذه الامتحانات سوف تعقد بنظام الامتحانات المجمعة، بمعنى أن كل المواد في ورقة امتحانية واحدة، للتقليل من عدد مرات الحضور، حفاظا على الصحة العامة للطلاب وتحسبا من الإصابة بفيروس كورونا. 

وأشار طارق شوقي إلى أنه سيجري إلزام جميع المدارس خلال امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا ، متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح. 

كما حذر وزير التربية والتعليم من المواقع التي روجت لإلغاء امتحانات شهر أبريل مؤكدا أن امتحانات شهر أبريل ستعقد في موعدها، وذلك تأكيدا لـ مواعيد امتحان شهر ابريل . 

مواعيد امتحانات شهر إبريل 

ووجه الوزير حديثه للطلاب وأولياء أمورهم قائلا: "احذروا المواقع التي تروج لشائعة إلغاء امتحانات شهر أبريل لطلاب المدارس على السوشيال ميديا ، لأنها سبب في البلبلة" على حد قوله. 

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