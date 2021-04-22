الأردن.. قرار عاجل بشأن الكنائس داخل المملكة

اصدر مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، اليوم الخميس، قرارا عاجلا بإغلاق الكنائس يوم الجمعة العظيمة وبث الصلاة عبر منصات التواصل الإجتماعي.

كما قرر فتح الكنائس يومي أحد الشعانين وعيد الفصح في الفترة الصباحية، وذلك بعد التنسيق مع الحكومة بحسب موقع هلا الأردني .

واكد مجلس رؤساء الكنائس في الأردن على ضرورة الالتزام بجميع التدابير والإجراءات الوقائية.

فيما ناشد أيضا ضرورة التعاون التام مع القرارات الصادرة عن الجهات المُختصة بِساعات الحظر المُقررة التي نأمل أن تَحفظ صحة وسلامة الجميع.

وكان قد صدر في الجريدة الرسمية الأردنية امس ، الأربعاء، البلاغ رقم 31 والقاضي بالسماح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة وفقا للبروتوكول الطبي المقرر من وزارة الصحة.

وبحسب صحيفة الدستور الاردنية؛ فقد أشار البلاغ إلى تفويض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتحديد وقت بدء ساعات التجوال وانتهائها.

وأوضح البلاغ أن لرئيس الوزراء تعديل أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لتلك الغاية.

وتسري أحكام البلاغ اعتبارا من صباح الجمعة المقبل وحتى إشعار آخر.