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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات نهائية.. كل ما تريد معرفته عن موعد امتحانات الثانوية العامة الأساسية ونظامها

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2021

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 .. أمر مازال يشغل طلاب الثانوية العامة و أولياء امورهم ، بالتزامن مع حالة الارتباك التي يعيشها الطلاب يوميا بسبب الشائعات والاخبار المتضاربة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”.

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موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 . 

وقال وزير التربية والتعليم  : امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون في 4 يوليو 2021.


طريقة أداء امتحانات الثانوية العامة 2021

وحسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الجدل المثار بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة ،  إلكترونيا عبر التابلت أم ورقيا.

وقال  وزير التعليم: "الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا وسنطبقها من خلال التابلت".

وقال وزير التربية والتعليم سيتلخص نظام عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 في النقاط التالية :

- سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 في يوليو وأغسطس القادم.

- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون إلكترونية على التابلت وليست ورقية 

- ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 في لجان مؤمنة في المدارس 

- ستكون امتحانات الثانوية العامة 2021 بنظام الكتاب المفتوح او اوبن بوك لقياس قدرة الفهم وليس الحفظ

- سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الامتحان في كل مادة على حدة وليس امتحان مجمع

- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون خالية من الغش بنسبة 99% 

-  سيتم التعامل مع اي محاولات للغش بشكل حازم بتطبيق قانون مكافحة الغش الجديد

-  هذه الامتحانات ستظهر المستوى الحقيقي للطلاب وستكون هي لحظة الحقيقة

- جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ستكون مراقبة بالكاميرات وبأفراد من خارج منظومة المدرسة

- امتحانات الثانوية العامة 2021 سيكون بها منافسة شريفة ، تضمن تكافؤ الفرص ، وستكون خالية من المشاكل التقنية والغش

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة طمأنة لجميع الطلاب واولياء الامور بسبب مخاوفهم من إجراء الامتحانات إلكترونيا ، مؤكداً أن الدولة بالكامل مهتمة بذلك الأمر ويتم التنسيق مع وزارة الاتصالات والأجهزة السيادية كما أن القيادة السياسية مهتمة بذلك الأمر ".

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه فى إطار حرص الوزارة ، على تجاوز أى عقبات قررت الوزارة إجراء  امتحانات تجريبية 3 مرات، لتكون هذه الامتحانات التجريبية بمثابة نماذج محاكاة كاملة ، قبل دخول امتحانات الثانوية العامة الاساسية في يوليو القادم.

خطاب عاجل للمديريات التعليمية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

وسبق أن أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا عاجلا، لجميع مديريات التربية والتعليم، الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية، للاستعداد لامتحانات ‏الثانوية ‏العامة 2021.

وتم التأكيد في الخطاب على ضرورة تكليف مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة مكونة من مسؤول التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية ، ‏ومدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة، ‏ومسؤول التطوير بكل مدرسة ثانوي، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالإدارة.

‏وتتولى اللجنة إعداد كشوف 303 مقار الخاصة بلجان سير امتحانات الثانوية العامة ‏2021، موضحا بها عدد الفصول المجهزة والصالحة للامتحانات الإلكترونية والمتصلة ب‏الشبكة، وعدد الطلاب المقيدين بالمدرسة بالصف الثالث الثانوي، وسعة الفصول المجهزة والصالحة لأداء الطلاب الامتحانات داخلها، والحجرات الموجودة بالمدرسة وغير المتصلة بالإنترنت، والتي يمكن تجهيزها لتكون صالحة لأداء الامتحانات.

‏وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم تسليم كشوف 303 مقرات لجان الإدارة التابعة لقطاعات مديرية التربية والتعليم، في موعد أقصاه 11 أبريل 2021، مع اعتبار هذا الموضوع مهم وعاجل.

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