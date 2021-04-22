الضرائب تعلن استمرار العمل بمركز كبار ومتوسطي الممولين يومي الجمعة والسبت

بالإضافة لقطاع الأموال

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن استمرار العمل بمراكز كبار الممولين، ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة، وبقطاع الأموال (المأموريات) يومياً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً، وكذلك خلال يومي الجمعة والسبت حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين فى 30 أبريل.

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وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه حرصا من المصلحة على التيسير علي الممولين من الأشخاص الاعتباريين وخاصة مع قرب انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا لهم في ٣٠ أبريل الجاري، تقرر استمرار العمل بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة وبقطاع الأموال (مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة ، ومأمورية الشركات المساهمة بالأسكندرية ، ومأمورية استثمار القاهرة ، ومأمورية إستثمار الأسكندرية ، ومأمورية إستثمار الأقصر )، وذلك على مدار اليوم صباحًا خلال مواعيد العمل الرسمية ومساء بعد الإفطار وكذلك استمرار العمل خلال يومي الجمعة والسبت حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين.

وتفتح هذه المراكز والمأموريات أبوابها لتقديم الدعم الفني لجميع الممولين من الأشخاص الإعتباريين ممن يرغبون في تلقى المساعدة لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.