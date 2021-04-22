عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالإضافة لقطاع الأموال

الضرائب تعلن استمرار العمل بمركز كبار ومتوسطي الممولين يومي الجمعة والسبت

صدى البلد

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن استمرار العمل بمراكز كبار الممولين، ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة، وبقطاع الأموال (المأموريات) يومياً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً، وكذلك خلال يومي الجمعة والسبت حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين فى 30 أبريل.

اقرأ أيضاً..البنك المركزي يشرح ضوابط إصدار العملات الإلكترونية

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه حرصا من المصلحة على التيسير علي الممولين من الأشخاص الاعتباريين وخاصة مع قرب انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا لهم في ٣٠ أبريل الجاري، تقرر استمرار العمل بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة وبقطاع الأموال (مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة ، ومأمورية الشركات المساهمة بالأسكندرية ، ومأمورية استثمار القاهرة ، ومأمورية إستثمار الأسكندرية ، ومأمورية إستثمار الأقصر )، وذلك على مدار اليوم صباحًا خلال مواعيد العمل الرسمية ومساء بعد الإفطار وكذلك استمرار العمل خلال يومي الجمعة والسبت حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين.

وتفتح هذه المراكز والمأموريات أبوابها لتقديم الدعم الفني لجميع الممولين من الأشخاص الإعتباريين ممن يرغبون في تلقى المساعدة لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.

مصلحة الضرائب المصرية ‌الضرائب مركز كبار الممولين مأمورية الشركات المساهمة

ترشيحاتنا

مدبولى للمستثمرين في السياحة: الحكومة مستمرة فى مساندة القطاع حتى انجلاء أزمة كورونا

وفاة السيناريست مصطفى محرم

كتع كسل كسح .. قصة سيارة غفران الغريب في نسل الأغراب | صور

يا حبيبي يا مبروك ..آخر ما كتبه الخائن عويس عن صديقه

سيرجيو راموس يتعافى من فيروس كورونا

شاهد أول حادث لسيارة فورد موستنج ماخ E الكهربائية .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

تخوف الطلاب من كورونا|التعليم العالي تحسم استكمال العام الدراسي بالجامعات

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

تعرف علي ضحية برنامج رامز جلال الليلة

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين (قصة قصيرة)

د. وليد جاب الله يكتب: ذهبت الوسية وبقيت أخلاقها

منى زيدو تكتب: رمضان مبارك ولكن؟؟

عمر عاقيل يكتب: ملامح البطولة

أحمد شيخو يكتب: التاريخ والثقافة في التحول الوطني الديمقراطي

د. صابر حارص يكتب: تصنيف جديد للشخصية المسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ