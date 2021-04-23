صدى البلد داخل حقول حصاد الذهب الأصفر بالقليوبية.. شاهد

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رئيس التحرير
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محافظات

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حصاد محصول القمح
حصاد محصول القمح بالقليوبية

محافظة القليوبية تعتبر من أكبر المحافظات من حيث المساحات المنزرعة بمحصول القمح .. ومع ارتفاع درجات الحرارة بدأ المزارعون موسم حصاد المحصول وتوريد القمح إلى الصوامع والشون المنتشرة على مستوى المحافظة.

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من ناحيته شارك موقع صدى البلد احتفال مزارعي القليوبية بدء موسم الحصاد داخل أحد الحقول بقرية سندبيس بمدينة القناطر الخيرية حيث تبدأ أعمال الحصاد مبكرا تمهيدا لتوريد القمح بعد تعبئته الى الصوامع والشون.
من جانبه أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن المديرية استعدت لزراعة محصول القمح من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة للمزارعين فى الجمعيات الزراعية.
 

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجنة من التموين  والزراعة والصادرات للمرور على الشون والهناجر والبناكر وتعقيمها قبل موسم التوريد الذي يشهد إقبالا من المزارعين حتى الآن، مشيرا إلى ان المحصول هذا العام مبشر بالخير ومن المتوقع زيادة إنتاجية الفدان من الى 25 أردب للفدان الواحد مما يعود بالفائدة على المزارعين كما يتم سداد مستحقات (الموردين - المزارعين) خلال 48 ساعة من التوريد.
وتابع أنه يتم استخدام الميكنة الزراعية خلال موسم الحصاد للحفاظ على جودة القمح وزيادة إنتاج المحصول الذى يعد حصاده يوم عيد للفلاح المصرى؛ مضيفا بأن سلالات القمح التي تتم زراعتها، وهي (مصر 1)، تعطى إنتاجية أعلى للفدان الواحد، والتي تعوض نقص المساحة المنزرعة.
من جانبه أكد المهندس سعيد يوسف مدير الارشاد الزراعي بالقليوبية أنه تم زراعة 146 حقلا إرشاديا بالمحافظة وإعطاء المزارعين توعية إرشادية مجانية، وصرف التقاوى بشكل مجانى للمزارعين، وتم تسوية 500 فدان بالليزر خدمة إرشادية مجانية للمساعدة على ترشيد استخدام المياه.
من جانبه افتتح عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، موسم حصاد القمح بأحد الحقول الاسترشادية ببنها.

وتفقد المحافظ صومعة بنها لتوريد القمح، واطلع على دفتر تسجيل كمية الأقماح الواردة للصومعة، وعاين القمح داخل الأجولة، للتأكد من نظافته ودرجة كفاءته، كما حرص على متابعة الميزان، للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة، مشددا على ضرورة تنظيم دخول السيارات وتسجيل السيارة بكامل حمولتها ضمانا لعدم إهدار القمح وتقليل الفاقد من المحصول.
وأضاف أن مصر لديها سياسة ثابتة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأراضي المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد، وساهم ذلك عبر إنشاء صومعة عرب العليقات بالخانكة والتي تبلغ سعتها التخزينية 90 الف طن، وهذا ما أدى الى رفع المساحة المنزرعة هذا العام إلى 51 ألفا و632 فدانا على مستوى المحافظة، من إجمالي 160 ألف فدان مزروعة على مستوى المحافظة
وأكد المحافظ على تيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، مشدداً على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح لمساعدة المزارعين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مضيفاً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.

 

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اخبار محافظة القليوبية وزارة الزراعة موسم حصاد القمح الإرشاد الزراعى الصوامع

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